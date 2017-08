Luiz Marenco revisita sua obra no Theatro Treze de Maio

Show 17/08/2017 | 12h00 Atualizada em

Quase 30 anos de carreira e mais de 20 CDs na bagagem, o porto-alegrense Luiz Marenco é um dos cantores nativistas mais conhecidos dentro e fora das fronteiras gaúchas – já tendo percorrido, inclusive, países vizinhos, como Uruguai, Paraguai e Argentina. E Marenco está de novo na estrada, junto d violonista, compositor e produtor musical Gabriel Selvage, na turnê Pra o Meu Consumo. O espetáculo desembarca hoje em Santa Maria, para única apresentação às 20h30min no Theatro Treze de Maio.

A turnê começou em março deste ano, quando Marenco e Gabriel se apresentaram no Theatro São Pedro, em Porto Alegre. De acordo com o produtor, Cesar Cattani, era para ser apenas um show, mas o sucesso de bilheteria e a aclamação pública incentivaram a continuidade. Para Marenco, a qualidade do espetáculo é responsável pelo resultado.

– É um espetáculo diferente. Mostra a primeira música do gaúcho, o primeiro encontro do gaúcho com o violão. Um encontro com a sua identidade, quando o gaúcho conheceu a milonga ele cantava assim, com o violão – explica Marenco.

No repertório, serão apresentadas de 14 a 17 músicas, dentre elas milongas e músicas intimistas. A iluminação especial ajuda a reforçar o clima introspectivo.

– O Marenco e o Gabriel dão muita informação com o semblante. Então, é só luz branca em cima deles e palco escuro para focar nos dois – analisa o produtor Cesar.

Parceiro do astro na jornada, Gabriel Selvage conta que já admirava o trabalho e a pessoa de Luiz Marenco na infância.



– Desde novo já toco as músicas dele. Eu era tão aficionado no Marenco na minha adolescência que cheguei a receber o apelido de Marenquinho devido ao fato de que só cantava as músicas dele, me vestia como ele, enfim, essas coisas da juventude – relembra Gabriel.



Ele conta que a ideia de trabalhar juntos surgiu a partir de um convite que fez ao cantor para um show, em Passo Fundo, em 2015. No começo, Marenco tinha a ideia de fazer o projeto junto de um guitarrista, mas depois do primeiro show com Gabriel, decidiu que essa parceria seria mais certa.



Após a apresentação, os músicos viajem em direção a uma fazenda na cidade de Aceguá. Lá será apresentado um novo desafio à dupla: a gravação do CD e do DVD do show, que celebra os 30 anos de Marenco na música.

Um financiamento coletivo foi lançado, no mês passado, para custear as obras. A meta era arrecadar 200 mil para realizar a produção. O financiamento conseguiu arrecadar 80 mil, mas como o valor era simbólico a gravação do DVD continua em pé.

– O DVD vai contar a minha história, ilustrando com músicas que marcaram a época. Vou contando a história do tempo e as ilustrando. As músicas vão registrando os anos – explica Marenco.

O repertório vai contar com 15 músicas que marcaram a carreira do cantor. Elas foram escolhidas de acordo com o tempo em que foram gravadas.

– Tem música dos anos 90 que canto até hoje, como Destinos, que está gravada no primeiro disco e ainda canto nos shows. Depois Quando O Verso Vem Pras Casa, são músicas que não tenho como deixar de fora – relata o músico.

Para Gabriel, será a oportunidade de mostrar seu trabalho e o amor que tem por ele.

– Estou tendo a oportunidade de fazer um registro para a eternidade ao lado do maior artista da música de raiz da minha geração. Isso é realmente um sonho realizado. A expectativa é fazermos um trabalho sincero e com muito carinho para chegar até a casa e ao coração das pessoas – diz, emocionado.

Pra o Meu Consumo



– Com – Luiz Marenco e Gabriel Selvage

– Quando – Hoje, às 20h30min

– Classificação – 10 anos

– Onde – Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº)

– Quanto – R$ 40 (antecipado), R$ 30 (sócios e meia entrada) e R$ 60 (geral)

Colaborou Karen Borba