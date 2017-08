Liberdade é autoconhecimento

Coluna Sociedade 16/08/2017 | 14h01 Atualizada em

Não somos livres. Ao contrário do que parece ou pensamos, grande parte dos nossos pensamentos, escolhas e ações não é feita por NÓS mesmos.



Não sou EU quem se irrita com o cachorro, desconfia do companheiro e não tem paciência com as dificuldades que enfrenta no trabalho. Não é VOCÊ que não dirige com atenção no trânsito, que come aquilo que você sabe que lhe faz mal e que xinga pai, mãe, filhos...

EU e VOCÊ não faríamos nada disso. EU e VOCÊ somos amor, compreensão e sabedoria; somos, na verdade, emanação divina passando por experiências visando aprendizado e, consequentemente, evolução.

Acontece que com o passar dessa nossa vida e experiências doloridas que inevitavelmente enfrentamos – especialmente na infância e com os nossos pais –, este EU divino que somos vai sendo obscurecido pelo medo, ódio, impaciência, inveja, orgulho, gula e tantos outros mecanismos que utilizamos para nos defender de entrar novamente em contato com aquela dor primordial (serei eternamente grata ao Instituto Gnosis por ter me ensinado tudo isso e muito mais!).

Foto: pixabay / Pixabay

São esses mecanismos que, na nossa cegueira e ignorância, agem, pensam e escolhem por nós! Somos responsáveis pelo que geram já que é nosso dever despertar e nos libertar do comando dos mesmos. Mas, ao mesmo tempo, somos vítimas porque sofremos ainda mais por aquilo que conscientemente não desejamos e ao que inconscientemente somos conduzidos.

A felicidade está na liberdade; liberdade de sermos e logicamente pensarmos e agirmos conforme o que realmente somos enquanto Seres espirituais, irradiando e atraindo positividade para nossas vidas. As crianças pequenas (especialmente até 3 anos) são exemplo disso, sendo espontâneas e amorosas até que traumas e repressões as escravizem e também ocultem o seu Ser.

E a liberdade está no autoconhecimento, que permite termos consciência de todas as vozes que nos habitam bem como discernimento sobre quais dessas vozes devem ser alimentadas e quais precisam, após acolhimento e cuidado, serem deixadas partir para o silêncio de memórias do passado.

Segundo Sri Prem Baba (Transformando o Sofrimento em Alegria), o primeiro estágio do processo de despertar é quando "começamos a perceber que não somos aquele impulso que está passando por nós e que o eu inferior [ou mecanismos de defesa] não é nossa realidade final". Antes disso, "estamos à mercê do eu inferior, esse aspecto da personalidade que sabota a nossa felicidade" (além dos livros, é possível acompanhar os ensinamentos de Sri Prem Baba no seu canal no youtube, especialmente nos vídeos mensais chamados Global Talk, e no soundcloud.

A nossa bem-aventurança individual e a paz global dependem de nos dedicarmos ao despertar. Esta é a verdadeira ética na qual devemos investir: cada um cuidando de se "purificar" para conseguir manifestar o Amor em tudo e com todos.

Este será um dos aspectos centrais da conversa que eu, Diolene Cargnin e Cristiano Cerezer estamos organizando para este sábado (19/08), das 9 às 12h, intitulada Despertar do Divino Interior: Espiritualidade. Autoconhecimento. Transformação.