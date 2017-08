Jornalista santa-mariense recorda trajetória e conta por onde anda

Entrevista 16/08/2017 | 12h29 Atualizada em

Quem é de Santa Maria ou viveu na cidade nas décadas de 1980 e 1990, deve se lembrar do nome e do rosto de Cibele Lorenzoni. A jornalista nascida e criada na Boca do Monte ganhou o mundo. Depois de atuar no Rio Grande do Sul e de passar uma temporada no Exterior, voltou a morar no Brasil. Hoje, aos 49 anos, ela vive e trabalha no Rio de Janeiro, onde atua no canal SporTV. Atenciosa, ela conversou com o Diário e se emocionou ao recordar da época em que morou no Coração do Rio Grande, de sua trajetória e também contou sobre sua rotina atual.



Diário de Santa Maria – Você sempre quis ser jornalista?

Cibele Lorenzoni – Sempre adorei comunicação, mas gostava da área de educação, também. Fui professora durante um tempo. Meu primeiro vestibular foi para Educação Especial – Deficientes Mentais. Depois, passei para o Jornalismo e, realmente, tive certeza de que essa era a minha paixão.

Diário – Como foi sua trajetória profissional?

Cibele – Comecei fazendo Jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e me formei na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em Porto Alegre. Quando me formei, já trabalhava há muito tempo. Meu início de carreira foi na RBS TV de Santa Maria, em 1988. Comecei como repórter e depois foi apresentadora do Jornal do Almoço. Trabalhei com feras que ainda fazem parte da minha vida: o grande amigo Fernando Ramos, o Claudio Vaz, o Oneide Moura e o Airton Sangoi (cinegrafistas). Sou muito fã desses caras.



Diário – Até quando ficou em Santa Maria?

Cibele Lorenzoni – Morei em Santa Maria desde que nasci até 1992, quando fui transferida para trabalhar na RBS TV de Porto Alegre. Depois, fui para São Paulo e, em 1998, recebi o convite para trabalhar no The Weather Channel-Brasil, em Atlanta, nos Estados Unidos. Depois fui para CNN, onde fiquei até voltar para o Brasil em 2012.



Diário – Onde atua hoje?

Cibele – Atualmente, sou produtora-executiva e trabalho com Mídias Sociais no SporTV, no Rio de Janeiro.

Diário – Como você vê o jornalismo atual?

Cibele – Esse é um momento em que o jornalismo está ainda mais próximo do público. Não existe mais aquela distância de antes. Tive a oportunidade de trabalhar nesta área também nos Estados Unidos. É outra realidade, momentos que se modificam e se adaptam a evolução do mundo.



Diário – Você gosta de fazer o que quando não está trabalhando?

Cibele – Adoro estar com amigos, passear com o meu cachorro Otto, correr, andar de bicicleta, sair para tomar uma cerveja, dançar. Aproveito muito os passeios ao ar livre.

Diário – Você volta a Santa Maria com qual frequência? O que te traz de volta?Cibele – Impossível começar a responder essas perguntas sem suspirar. Visito Santa Maria sempre, duas ou três vezes por ano. Minha família mora aí, e é, geralmente, o nosso ponto de encontro. Tudo me leva de volta. Adoro passear pelas ruas da cidade, comer o famoso galeto, a massa folhada da Copacabana, a sopa de agnolini. Tenho lembranças incríveis dos domingos movimentados na Avenida Presidente Vargas, do chimarrão na Praça dos Bombeiros. Tenho saudade do campus da UFSM. Sempre morei no Centro, na Niederauer. Estudei no (Instituto de Educação) Olavo Bilac e frequentei bares e eventos culturais da cidade, Calçadão, cinemas, shows. Adorava os passeios na Serra. Emociono-me com lembranças boas desta cidade que vai estar sempre no meu coração. Tenho lembranças ótimas da infância. Minha família sempre foi muito acolhedora. Somos quatro irmãs e a casa era sempre cheia. Frequentava a casa das minhas avós, o Avenida Tênis Clube e brincava muito na rua.

Diário – E do que você mais sente falta da Cidade Cultura?

Cibele – Sinto muita falta da minha família e dos meus amigos. Voltei a morar no Brasil por causa disso. Tenho saudade da cidade como ela era e tenho todas as referências do passado. Ainda lembro o nome das lojas de 20 anos (atrás). É engraçado. Sempre quero voltar aos lugares que eu gostava de comer e frequentar... E isso é muito bom!