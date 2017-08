Há 40 anos, morria Elvis Presley. Mas para os fãs, o ídolo vive

Ícone do rock 16/08/2017 | 11h30 Atualizada em

Em 16 de agosto de 1977, o mundo recebeu a notícia da morte de Elvis Presley, um ícone mundial da música. Aos 42 anos, o Rei do Rock, como até hoje é lembrando, foi encontrado caído no banheiro de sua casa, nos Estados Unidos, e levado às pressas para o Baptist Memorial Hospital. Algumas horas depois, a triste notícia se tornou pública.

O fato causou comoção, afinal, não se tratava apenas de um cantor famoso e carismático. Elvis era um ícone que deixou um legado musical que inspira gerações até hoje. Tanto que, 40 anos depois, a música, a figura e o estilo do artista ainda estão presentes no cotidiano das milhares de pessoas.

O cantor tornou-se uma figura grandiosa da cultura pop, lembrado em quadros, estampa de roupas, objetos colecionáveis e de decoração, livros, filmes, documentário, entre outros. Se você quer lembrar do Rei, continue conosco!



Boa Influência



Alexandre Niederauer já apresentou as músicas do ídolo para as filhas, Valentina e Helena, de 5 e 3 anos Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

O músico e cabeleireiro Alexandre Niederauer, 32 anos, conheceu a obra de Elvis ainda na infância, a partir de uma coletânea de sucessos do Rei do Rock, que pertencia a uma tia. Ele ouviu as músicas e ficou encantado, olhando as fotos que compunham o encarte do disco. Anos depois, na adolescência, começou a tocar guitarra e passou a pesquisar mais a fundo a vida e a obra do cantor. Hoje, Alexandre é guitarrista da banda Devil¿s Throat, que toca rock dos anos 1950 e que tem Elvis em seu repertório.

– Sou fascinado por ele, pelo legado musical e por sua história. Elvis foi um dos precursores não apenas do gênero musical rock and roll, mas, principalmente, do estilo rock star. Sua postura no palco, seus trajes e a performance ousada que causava polêmica, foram muito marcantes e instauraram um estilo lembrado até hoje, tornando-o um ícone, uma referência – pondera Alexandre.

O fã imprimiu as referências do ídolo no corpo e em seu ambiente de trabalho. Ele decorou o ambiente da barbearia com quadros de Elvis, livros, toca discos retrô e LP¿s do astro. Além disso, Alexandre tem, tatuadas no braço esquerdo, uma figura do cantor e a logomarca da gravadora Sun Records, selo que lançou os álbuns de sua fase favorita, a dos anos 1950, definida por Alexandre como a ¿essência do rock¿.

– Elvis nunca vai morrer. Enquanto existir rock, vai existir Elvis, afinal, ele é referência, e tudo que existe bebeu daquela fonte – acredita o músico.

Se depender de Alexandre, o fã clube vai aumentar: ele apresentou o cantor para as filhas, Valentina e Helena, de 5 e 3 anos.

– Hoje em dia, só se ouve pen drive, aí as pessoas nem sabem quem estão escutando. Eu faço questão de mostrar o CD, as músicas, o cantor, tanto que as duas já reconhecem a figura do Elvis quando veem em algum lugar – orgulha-se o pai.



Tributo ao Rei

Diego Pignataro (voz e violão) vai encarnar Elvis Presley no palco com a Crazy Dudes, nesta quarta, no Zeppelin Bar Foto: Ernesto Sacchet / divulgação

Nesta quarta-feira, a partir das 22h, os fãs de Elvis têm um encontro marcado com a banda Crazy Dudes, que preparou um show especial com o repertório do artista no Zeppelin Bar.

Para tanto, o palco, a decoração e a própria banda entrarão no clima. Diego Pignataro (voz e violão) vai encarnar Elvis Presley. Guilherme Isaia (guitarra e voz de apoio) será James Burton. Felipe Schoroeder (baixo, teclado e voz de apoio) será Jerry Scheff e Glenn Hardin. E Gilson ¿Lord¿¿Tambor (bateria e percussão), vive Ronnie Tutt.

– É uma homenagem ao ídolo no dia em que completa 40 anos de sua morte. A proposta é diferenciada. Vamos mudar a temática do bar, adaptar o palco com uma nova estrutura e a banda vai estar caracterizada de forma especial, não caricata, mas que remete ao estilo Elvis – adianta Pignataro, que para executar as canções deixa o timbre de sua voz o mais próximo possível ao do Rei do Rock.

No repertório, as canções que fizeram sucesso nas décadas de 1950, porém, com os arranjos executados pela banda nos anos 1970, quando além do rock, o grupo introduziu cores de soul, country e pop romântico às canções. Estão garantidas a apresentação de clássicos, como Always On My Mind, Suspicius Minds, Blue Suede Shoes, I Got Woman, You¿ve Lost That Loving Feeling, entre outros.

A apresentação desta noite será, também, uma prévia do que a banda vai apresentar dia 15 de setembro, no palco do Theatro Treze de Maio. Nas duas ocasiões, o grupo recebe a participação especial de Tiane Tambara, Daiane Diniz, Michel Wagner, Renato e Marcos Molina.



Profissão Elvis



Renato Carlini foi eleito Melhor Cover do Elvis da América Latina, pela Elvis Presley Enterprise em 2007 e 2008 Foto: divulgação / divulgação

Um dos mais conhecidos e reconhecidos covers de Elvis Presley no Brasil é Renato Carlini. Ele já participou e ganhou quadros de imitação em programas de TV, como Domingão do Faustão e Programa Silvio Santos. Nessa sexta-feira, ele estará em Santa Maria, aonde vai se apresentar no Park Hotel Morotin, ao lado da banda argentina The Beetles, cover dos Beatles.

Em entrevista ao Diário, Renato contou que é fã de Elvis desde a infância e que trabalha como cover há 20 anos. Segundo ele, com muito orgulho, esta é sua única profissão. A dedicação ao Rei do Rock lhe renderam bons frutos. Renato foi reconhecido por dois anos consecutivos (2007/2008) como Melhor Cover do Elvis da América Latina, pela Elvis Presley Enterprise (empresa que cuida dos direitos de imagem do artista, administrada por Priscila Presley e Lisa Marie Presley, respectivamente mulher e filha do astro).

Com experiência nos palcos de diversos países, Renato afirma que tocar no Rio Grande do Sul é sempre especial.

– É um dos melhores públicos do Brasil. Já estive por aí dezenas de vezes. É sempre um prazer tocar no Sul – afirma Carlini, que também é um dos maiores colecionadores de artigos relacionados a Elvis no Brasil, com mais de 4 mil itens.

Os ingressos para o show de Carlini no Park Hotel Morotin estão à venda no Beltrame Supermercados Beltrame ou pelo telefone (55) 99978-4268. Os preços das entradas custam entre R$ 30 e R$ 60.



Influência no Brasil

Molinar escreveu um livro sobre o movimento Rockabill Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

O jornalista Eduardo Molinar, 22 anos, é fã de Elvis Presley desde a infância, por influência do pai. Seu interesse pelo artista aumentou na adolescência, e ele passou a pesquisar sobre o estilo rockabilly, sub-gênero do rock surgido no começo da década de 1950, e que tem Elvis como uma das referências. Parte dessa pesquisa resultou no livro Rockabilly Brasil, à venda em sua página no Facebook, que fala sobre a influência do estilo por aqui. Conforme Molinar, a influência de Elvis no cenário musical brasileiro é total.

– Quando sua música chegou ao Brasil, já em 1954, com o lançamento do primeiro disco, não se tinha ideia do que era o rock por aqui. Ele influenciou todos os artistas da Jovem Guarda e, também, o movimento pré-jovem guarda – explica o pesquisador, que cita os cantores Tony Campelo, Jerry Adriani e Roberto Carlos como discípulos do Rei do Rock na época.

Porém, conforme Molinar, o artista mais influenciado por Elvis no Brasil foi Raul Seixas, fundador do primeiro fã-clube do interprete no país. A música Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás, por exemplo, é uma versão de I Was Born About 10 Thousand Years Ago, de Elvis. Seixas também era ousado e apresentava em seus shows versões de clássicos brasileiros misturados com temas do americano, como Asa Branca com Blue Moon of Kentucky, versão definida por Molinar como ¿genial¿.

Elvis era o símbolo de uma juventude rebelde, agressiva, que buscava uma independência da geração anterior. Ele foi o artista da geração de 1950 que mais teve relevância mundial no mundo todo. Tanto que é considerado o responsável pela última revolução cultural no mundo, segundo a revista Rolling Stone. A publicação afirma que tudo que surgiu depois de Elvis, tem influência direta ou indireta dele, e cita Beatles, Rolling Stone, The Doors, Beach Boys, como alguns fãs declarados do Rei do Rock.



Ele não morreu!

Foto: Divulgação / Divulgação

Não existe unanimidade nem sucesso sem polêmica. E com Elvis Presley não foi diferente. Na década de 1950, no início da carreira, suas canções foram consideradas "música de negro" e sua performance no palco, subversiva, em função de seu rebolado. O pesquisador Eduardo Molinar acredita que seu sucesso, na época e ainda hoje, se deve à ousadia e carisma do artista, que realizou um trabalho distinto e original.

– Sua música sempre esteve à frente de seu tempo. Heartbreak Hotel, por exemplo, parece um rock, um blues, um country, é um arranjo que ninguém consegue rotular. São músicas que não têm características de determinada época. Ele produzia arranjos que não permitiram que as canções se tornassem velhas. Por isso continuam sendo ouvidas – acredita. O pesquisador elenca outros motivos que fazem Elvis se manter vivo na cabeça, nos ouvidos e nos corações do fãs, décadas depois de sua morte:

– Para começar, seu nome já é diferenciado, ideal, incomum e cativante. As pessoas falam Elvis e já associam a Rei do Rock. Sua figura icônica é outro motivo. Ele surgiu canalizando toda a energia do rock. A partir dele se criou o rock star. O topete, a jaqueta de couro e seu rebolado veio junto com a libertação sexual.



Finalmente, o fato de o artista ter morrido jovem, aos 42 anos, ajudou a torná-lo uma lenda, diz o jornalista. Molinar ressalta, também, o trabalho da Elvis Presley Enterprise, empresa que cuida da obra do cantor, fazendo lançamentos, relançamentos, shows, exposições e eventos. A cada agosto, a Elvis Week reúne milhares de fãs em frente a Graceland, mansão onde Elvis morou. Aliás, o local, localizado em Memphis, no Tennesseese, tornou o segundo ponto turístico mais visitado dos Estados Unidos (só perde para a Casa Branca).



Sobre a morte



Em 2010, o médico que cuidou do Rei do Rock durante 12 anos, George Nichopoulos, revelou que a morte de Elvis foi provocada por uma grave constipação, e não pelo abuso de drogas, conforme divulgado em seu atestado de óbito. As informações saíram no tabloide inglês Daily Mail. O fato de o cantor ter sido inconsciente no banheiro deu força à crença.

Porém, esta semana, o médico brasileiro Raul Lamim, que fez parte da equipe que realizou a necropsia de Elvis, no Baptist Memorial Hospital, deu entrevista ao portal de notícias G1. Ele disse que o exame toxicológico não encontrou vestígios de álcool, veneno ou drogas ilícitas no organismo do cantor.

Por outro lado, Elvis dormia e acordava à base de medicamentos, disse o brasileiro. O exame de sangue acusou 14 substâncias diferentes, entre analgésicos, ansiolíticos e, principalmente, sedativos, todos em doses aceitáveis. O único medicamento que teria sido tomado acima do recomendado foi o antidepressivo metaqualona.

Segundo Lamim, Elvis foi encontrado com a boca entreaberta com a língua parcialmente para fora e a tonalidade azulada da pele e das mucosas (cianose), que seriam ¿sinais de grande sofrimento respiratório¿. Para o médico, a posição em que o cantor caiu no sono, durante sua ida ao banheiro, teria impedido a respiração e provocado sua asfixia.