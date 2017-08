Flash Dating e mais 9 opções para curtir o Dia do Solteiro em Santa Maria

Agenda 14/08/2017 | 19h49 Atualizada em

Nesta terça-feira, 15 de agosto, é o Dia do Solteiro. E para comemorar (ou tentar escapar) a solteirice, o Espaço 42 organizou uma prática que é comum de se ver em filmes norte-americanos: o Flash Dating. As pessoas terão cinco minutos para conversar com outra desconhecida, uma de frente para a outra. Quando o tempo termina, uma campainha toca e os participantes trocam de lugar, assim, conversando com uma outra pessoa desconhecida.

Os interessados devem fazer a inscrição no balcão. Se mais de 10 pessoas quiserem participar , haverá uma segunda rodada da brincadeira. A ideia é conhecer novas pessoas e quem sabe, marcar um segundo encontro. A entrada grátis.

E para quem quiser sair de casa sendo solteiro, casado ou enrolado, a terça-feira está cheia de opções. Confira:

GABRIEL ALMEIDA + BANDA DROP – Rock. A Melhor Terça do Mundo. Bar do Pingo (Floriano Peixoto, 1.234), às 22h. Ingressos: de graça (até 22h), R$ 10 (até meia-noite) e R$ 15 (após meia noite)



ROBSON SOUZA – Especial Sofrência. Terça Mozão. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 862). Ingressos: R$ 20 (até 23h30min, com consumação), R$ 15 (após as 23h30min). Tel: (55) 99649-2151

LEANDRO RIZZI – Sertanejo. A Melhor Terça do Mundo. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingresso: R$ 5. Tel: (55) 3317-4334

JOCA FARIAS – Pop rock e MPB. Ponto de Cinema (Av. Ângelo Uglione, 1.567), às 20h. Ingresso: R$ 8. Tel: (55) 3221-8800.

DJ KARIN + MIRIANE BROCK – Soul, pop e eletrônica. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingresso: R$ 18

KARAOKÊ PROFANO – Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 20h. Entrada franca

Teatro

BARQUINHO DE PAPEL – Nina e seu cão partem em uma viagem em busca de uma fonte de água para purificar a água suja e poluida do mundo. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº), às 14h15min e às 15h30min(agenda com escolas). Entrada franca, com retirada antecipada de ingressos.

Exposição

XV SALÃO LATINO-AMERICANO DE ARTES PLÁSTICAS – Exposição de 32 obras de 24 artistas selecionados na edição 2017 do salão. Museu de Arte de Santa Maria (Avenida Presidente Vargas, 1.400). Visitação de segunda a sexta-feira, das 9h ao meio-dia, e das 13h às 16h. Até amanhã. Entrada franca

ARTE IMPRESSA – Exposição comemorativa dos cinco anos do grupo de pesquisa Arte Impressa. Sala de Exposições Cláudio Carriconde, no Centro de Artes e Letras, UFSM (Prédio 40), das 8h às 17h. Até dia 28. Entrada franca