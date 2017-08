Filme de santa-mariense será exibido no Festival de Gramado

Cinema 14/08/2017 | 16h46 Atualizada em

O documentário Todos, dirigido pelo santa-mariense Luiz Alberto Cassol, em parceria com Marilaine Costa, estreia,em 21 de agosto, na Mostra Gaúcha do 45º Festival de Cinema de Gramado.

A produção acompanha a trajetória de um historiador com deficiência visual que viaja por várias cidades do Brasil e do Exterior discutindo a acessibilidade.O filme,de 80 minutos será exibido com recursos de audiodescrição, Língia Brasileira de Sinais (Libras) e legendas.

Em março deste ano , o longa foi exibido no Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa (Festin), em Portugal.



Festival de Cinema de Gramado começa na próxima quinta-feira e vai até 26 de agosto.