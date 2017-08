Festa de dois anos da web rádio Armazém é adiada em função da chuva

Não deu... 12/08/2017 | 13h41 Atualizada em

Foto: Charles Guerra / New Co

Foto: Charles Guerra / New Co

A web rádio Armazém anunciou, em seu Facebook oficial, o adiamento da festa que aconteceria neste domingo, dia 13. Segundo a organização do evento, o mau tempo e a previsão de mais chuva foram os responsáveis pelo adiamento.

Professor da UFSM escreve sobre nova biografia do eterno beatle



De acordo com a organização do evento, a festa que vai celebrar os dois anos de atividades da rádio, com shows e performances de convidados, vai acontecer no dia 3 de setembro, na Associação Comunitária do Núcleo Habitacional Tancredo Neves.



Com conteúdo original, Rádio Armazém celebra dois anos em Santa Maria



Confira a nota oficial da rádio: