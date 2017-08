Fáceis de combinar, tons rosa e nude são sucesso no inverno

Moda e beleza 14/08/2017 | 14h01 Atualizada em

Os tons rosa e nude se adequam às diferentes estações, inclusive no inverno. Por serem elegantes, podem ainda ser usados em situações que exigem um look mais sofisticado, mas nem por isso deixam de marcar presença em composições como as esportivas.

Por agruparem cores suaves, combinam com todas as tonalidades de pele e dão um toque leve e feminino ao visual. A especialista em design de moda e administradora da Sarah Concept, de Santa Maria, Sara Doeler, explica que o nude é o novo preto – o básico que é essencial no guarda-roupa feminino.

– O nude veio para ficar e está nos desfiles de marcas importantes do Brasil e do mundo. A tendência, com certeza, segue no verão e inverno de 2018. Além de ser o queridinho das famosas, o tom deixa as pessoas com ar jovial e tem diferentes variações: pêssego, gelo, marrom claro, entre outras – destaca.

Sara lembra que o nude é fácil de combinar. Com estampas, com cores vivas ou na produção inteira, sempre vai ficar bem.