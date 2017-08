Exposição de gravuras tem visitação gratuita

Arte 09/08/2017 | 11h30 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Pela primeira vez em sua história, a Associação de Artistas Plásticos de Santa Maria (AAPSM) promove uma exposição de gravuras. Está em cartaz no Espaço Novos Talentos, da Câmara de Vereadores, a mostra Gravuras e Técnicas, que reúne 11 obras feitas em impressão em metal, xilogravura, serigrafia, entre outras. A visitação vai até dia 15.



– A gravura é o resultado de vários processos de formar imagens. Dependendo da superfície onde o desenho é entalhado, o método recebe um nome. Por exemplo: na madeira é xilogravura, na pedra é litogravura – explica a presidente da associação, Susane Kochhann.

Quem visitar Gravuras e Técnicas, poderá conferir trabalhos de 11 artistas visuais. Um deles é Renato Kuhn, que levou à exposição uma xilogravura que mostra uma figura humana, tema recorrente nas suas obras.

Hackers vazam novos arquivos de 'Game of Thrones' e exigem resgate milionário



– O desenho é uma das linguagens que mais me atrai, e ele reflete no estilo da minha xilo, que é construída a partir do entalhe de linhas que compõem os planos da figura a partir de texturas, hachuras etc – descreve Kuhn.

A mostra faz parte das comemorações de 25 anos da associação e, de acordo com Susane, vem ao encontro da proposta de realizar exposições com propostas diferentes. A gravura, até o momento, não recebia o mesmo destaque que pintura e escultura.

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

– Sinto a necessidade de facilitar a comunicação do artista com o público em suas diversas formas de manifestação, e nessa exposição, a gravura é o destaque. Ela é contemporânea na forma em que o artista comunica ou compartilha pensamentos e posicionamentos frente ao mundo – analisa Susane.

Familia Lucasie é o nome da obra da estudante do curso de Artes Visuais Kelly Júlia Pfüller, uma gravura em metal inspirada nas fotografias de Charles Eisenbach e Frank Wend. O trabalho lembra os freak shows, espetáculos em que eram expostos humanos ou outros animais dotados de algum tipo de anomalia relacionada a mutações genéticas, comuns de 1840 até 1970.

Games e a sétima arte: conheça quatro jogos que vão além das narrativas cinematográfica ou televisiva



– Ela faz parte da temática em que trabalho e assim tento valorizar essas pessoas que eram consideradas aberrações e enfrentavam, muitas coisas dentro desse mundo – explica Kelly.

Além disso, a mostra também traz trabalhos com linóleo e metal. Um desses é obra da própria presidente da associação, que mostra a representação do sorgo sacarino, planta utilizada na região em micro destilarias de etanol.

Gravuras e Técnicas

De – Angelina Moraes, Clarissa Dutra, Jane Andiara Zofoli, Kelly Júlia Pfüller, Laura de Souza, Mara Priscila, Márcia Vendrúsculo, Maria Herte, Marília Chartune, Renato Kuhn e Susane Kochhann

Quando – De segunda à quinta-feira, das 8h ao meio-dia, e das 13h30min às 17h30min. Às sextas, das 7h30min às 13h30min. Até 14 de agosto

Colaborou Karen Borba