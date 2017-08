Exposição comemora cinco anos de grupo do curso de Artes da UFSM

Artes Visuais 14/08/2017 | 11h33 Atualizada em

O grupo de pesquisa Arte Impressa do curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) completa cinco anos em 2017. Para comemorar, foi montada uma mostra que reconta um pouco da pesquisa realizada por seus integrantes na área dos livros de artista.

Trata-se de uma interação da arte visual com a literatura, que valoriza a manipulação experimental de linguagens (textuais, visuais, táteis, sonoras, olfativas), alterando a lógica convencional da relação do observador com o livro.

Com curadoria de Bianca Knaak e de Helga Corrêa, coordenadora do Arte Impressa, foram levada à Sala de Exposições Cláudio Carriconde, no Centro de Artes e Letras (CAL), da UFSM, obras feitas de artistas que passaram pelo grupo nesses cinco anos.

Entre eles, a estudante Bruna Berger, que contribuiu com a peça Leveza – parte de um projeto que investiga, por meio da aquarela, os grafismos e as cores de folhas coletadas na natureza.

– As folhas se transformam muito rapidamente, assim a resina é utilizada para preservá-las no seu estado original. Leveza apresenta um vestígio real da natureza, que remete aos livros de botânica das bibliotecas – explica.

Entre as obras expostas, também há trabalhos do artista e ex-professor do CAL André Petry, que ofereceu uma obra inédita, resultado de uma performance realizada em tempos de construção do Anfiteatro Caixa Preta.

A exposição conta com o apoio do CAL e do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais.

Livro de artista de Aracy COlvero Foto: Reprodução / Aracy Colvero

5 anos do grupo Arte Impressa

– De – Aline Arend, André Petry, Andressa Argenta, Antonio Junior, Aracy Colvero, Bianca Knaak, Bruna Berger, Carol Krügel, Carolina PK, Chay Luge, Ciza Dias, Constantino Raffo, Denise Moro, Edinéia Péres, Helga Correa, Indira Zuhaira, Jane Zófoli, Joana Gaviraghi, Kelly Pfüller, Laura Lena Bastos, Luana Oliveira, Marcos Cichelero, Marcos Souto, Marina Attiná Jozala, Raone Somavilla, Rosângela Passos, Sandro Bottene, Stéfani Agostini e Viviane Tybusch

– Quando – De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Até dia 28

– Onde – Sala de Exposições Cláudio Carriconde, no Centro de Artes e Letras (Prédio 40 da UFSM)

– Quanto – De graça