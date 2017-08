Exposição aborda polêmica regra da doação de sangue por homossexuais

Arte para pensar 15/08/2017 | 10h30 Atualizada em

João Silva, 30 anos, trabalhador, casado há 6 anos, foi ao hospital doar sangue. Seu tio, José, estava internado e necessitava da doação. Mesmo saudável, a coleta não pode ser realizada. Motivo: João contou que era casado com outro homem. Os nomes citados na história acima são fictícios, mas a história e as regras do Ministério da Saúde, não.

O impedimento obedece a resolução 43/2014 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e a portaria 158/2016 do Ministério da Saúde. No artigo 64, item 4, a portaria considera ""inapto para doação por 12 meses" os "homens que tiveram relações sexuais com outros homens e/ou as parceiras sexuais desses."

A restrição, que se repete a cada vez que um gay manifesta sua orientação, originou o tema da segunda exposição de arte coletiva do Mês da Diversidade: Meu Sangue Também É Vida. Doze artistas LGBT ou apoiadores da causa foram desafiados a usar a arte para questionar o fato de pessoas homossexuais não poderem doar sangue.



A EXPOSIÇÃO



De – Alissa Ceni, Aracy Colvero, Cirlene Ereno, Cristiane Ziegler, Denyame,Helena Macedo, Ive Flores, Luciano Santos, Maíra Velho, Márcia Vendrusculo, Marcos Souto e Stéfani Agostini

Quando – De segunda a sábado das 10h às 22h, domingos das 11h às 18h. Até 30 de agosto

Onde – Monet Plaza Art, no Monet Plaza Shopping (Avenida Fernando Ferrari, 1.483)

Quanto – De graça



DIVERSIDADE



– Nesse mês em que celebramos a diversidade em Santa Maria, queremos levantar essa questão para que as pessoas debatam e pensem sobre isso – diz Marquita Quevedo, integrante da ONG Igualdade e organizadora da exposição.

A militante afirma que a regra imposta aos doadores é discriminatória e hipócrita.



– Não poder doar sangue por ser homossexual é hipocrisia, sim! Na entrevista (para doação), as pessoas são questionadas se fizeram sexo sem camisinha, se traíram, se são gays, e cada um responde o que quer. A coleta de sangue é baseada apenas nessas respostas, mas nem sempre as pessoas falam a verdade – salienta.

A artista visual Cristiane Ziegler participa pela segunda vez seguida da exposição. Ela desloca parte de sua obra do ano anterior – que abordava o amor – adaptando para a proposta desse ano. Em SufoCoração, ela utiliza uma estrutura em madeira, corações confeccionados com feltro e uma tela de tule que cobre toda a obra.

Os corações estão dentro da caixa e contidos por essa tela, como se estivessem presos, isolados. Mãe de dois filhos, Cristiane deixou o lado maternal fluir para produzir a obra.



– É como se fosse uma angústia de mãe, afinal, ninguém quer ver o filho sofrer, ser preterido ou discriminado. Não tem motivo de ser assim. Todos devem ser tratados de forma igual – acredita a artista.



DRAUZIO VARELLA

O médico e escritor Dráuzio Varella recentemente postou um vídeo em seu canal no YouTube sobre o tema. Ele afirma que as regras estão cientificamente defasadas.



– Quando não havia o teste que detecta o HIV, o simples fato de ser homossexual colocava a pessoa em suspeita para doar sangue. Essa restrição, hoje, não tem mais nenhum sentido em existir – explicou Varella.

EM SANTA MARIA

A bióloga Carla Coelho, responsável pelo Hemocentro Regional de Santa Maria, explica que a restrição vale para homens homossexuais. Carla conta que o tema é questionado e muito debatido por profissionais e especialistas da saúde. Cada vez mais, há consenso de que o risco de contágio por HIV é igual para todos que tenham tido relações sexuais com mais de um parceiro, sem proteção.

A enfermeira Denise Pedroso, do banco de sangue do Hospital de Caridade, diz que, apesar de crer que os riscos sejam os mesmos, a unidade respeita as determinações do Ministério da Saúde.