David Tennant retorna como vilão em segunda temporada de 'Jessica Jones'  

Netflix 15/08/2017 | 19h38 Atualizada em

O ator David Tennant, conhecido como o vilão Kilgrave, retornará para a segunda temporada de Jessica Jones, parceria da Marvel com a Netflix. A revista Entertainment Weekly confirmou a informação, nesta segunda-feira, com a divulgação de uma foto do ator ao lado de Kristen Ritter, intérprete de Jones.

Foto: Divulgação

Não foi explicado se o personagem realmente voltará ou se aparecerá apenas em flashbacks. No ano passado, a criadora da série, Melissa Rosenberg, afirmou que seria difícil criar um vilão tão bom quanto Kilgrave.



– Honestamente, não sei. Não comecei a planejar a história. O nível ficou muito alto com David Tennant como Kilgrave. Vai ser difícil arrumar um vilão tão bom – disse.

O segundo ano de Jessica Jones ainda não tem data de estreia, mas a heroína poderá ser vista em Os Defensores, nova série da Netflix que estreia em 18 de agosto.