CTG Sentinela da Querência vai bailar a tradição gaúcha na Grécia

De mala e cuia 18/08/2017 | 10h54 Atualizada em

Quando passou a fazer parte da invernada artística adulta do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Sentinela da Querência, há cinco anos, a estudante Candida Abade, 28 anos, tinha vários anseios. Ela buscava por um grupo acolhedor, queria fazer novos amigos, dançar e se apresentar para diferentes públicos. Mas ela nunca imaginou que receberia aplausos em terras tão distantes daqui, lá, do outro lado do oceano. Ela e o marido, Anderson, que também é da invernada, fazem parte da delegação de 31 pessoas do CTG localizado em Camobi, que vai representar o Brasil em festivais internacionais de folclore, na Grécia.

A entidade, que já se apresentou na Espanha, Bélgica, França, Uruguai, Argentina e, mais recentemente, em abril desse ano, levou representantes ao México, viaja na terça-feira, para o território grego. O país é considerado o berço da civilização. Lá, foram estabelecidas as bases da política e da cultura ocidentais.

Foto: Gabriel Haesbaert / Newco DSM

– Víamos a Grécia em filmes, e sempre ficamos encantados com as belezas das praias, as ilhas paradisíacas e os locais históricos. Conhecer esse cenário vai ser um sonho. Estou muito ansiosa. Dá um frio na barriga representar nossa cultura em outro país – descreve a prenda.

De acordo com o coordenador artístico do grupo, Valmir Beltrame, o convite partiu do Comitê Internacional da Organização de Festivais Folclóricos e Artes Tradicionais (Cioff), braço folclórico da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).Conforme Beltrame, o repertório que será apresentado é composto por danças tradicionais gaúchas, como Chico Sapateado, Tatu Volta No Meio, Pezinho e Rancheira de Carreirinha. Além dessas, uma prévia de danças birivas, como a Chula e o Chico do Porrete.

Turismo cultural

Esta é a segunda viagem internacional que o estudante do curso de Dança da Universidade Federal de Santa Maria Helder Moreira Machado, 19 anos, faz como membro do Sentinela da Querência. Em 2015, foi ao Peru. Ele, que dança em CTG desde os 5 anos, sente-se agradecido, orgulhoso e reconhece as boas oportunidades que tem tido graças ao tradicionalismo.

– Se não fosse o CTG, eu não teria a oportunidade de viajar para esses locais. O tradicionalismo me proporciona momentos incríveis e por isso luto e defendo tanto esses centros – afirma.

Cada membro do grupo investiu cerca de R$ 4,2 mil em passagens de ida e volta para a Grécia. Já as despesas com hospedagem e alimentação e transporte, ficam por conta da organização dos festivais.

Foto: Gabriel Haesbaert / Newco DSM

De 23 a 28 de agosto, o Sentinela da Querência participa no 55º Festival Internacional de Folclore de Lefkas (ilha paradisíaca situada no Mar Jônico) e Agrinion (Grécia Ocidental). O roteiro dos festivais chega ao fim em Elassona, onde os santa-marienses são uma das atrações do 5º International Folklore Festival ¿...in the Yard of Olympus¿.

Além do Brasil, representado pelos gaúchos que moram em Santa Maria, participam dos festivais países como Sérvia, Rússia, Croácia, Itália, República Tcheca, Bielorrússia, Irlanda, Egito e Índia. Após o encerramento do roteiro de festivais, o grupo margeia o Mar Egeu, em viagem de retorno, e desembarca em Athenas, para conhecer a cidade e confraternizar com os outros grupos participantes dos festivais.

De acordo com o coordenador artístico, Valmir Beltrame, dependendo das condições da internet local, o grupo deve fazer transmissões ao vivo via Facebbok, do perfil oficial do CTG Sentinela da Querência. Assim, o público vai poder acompanhar as apresentações do grupo santa-mariense.

O grupo é composto por 31 membros: quatro integrantes do conjunto musical, três membros da coordenação do CTG, uma enfermeira e 23 dançarinos.

Foto: Gabriel Haesbaert / Newco DSM

Dançarinos – Anderson da Silva Abade, Leonardo do Nascimento, Marcelo Lovatto Brum, William Cantarelli Arrivabene, Ricardo Arthur Trost Morcelli, Jhonatan Antônio Cassol, Henrique Vilaverde Moutinho Cerolini, Lauren Benetti Porporatti, Aline Martins da Silva, Candida Nascimento Culau Abade, Nicole Camponogara Righi, Tanisia Tasquetto Fiorin, Maria Luísa de Oliveira Guimaraes, Édila Maria Bisognin Cantarelli, Clélia Cecilia Lovatto Brum, Marcelo Motta, Caroline Sanmartin Albiero, Helder Moreira Machado, Aier Tadeu Gabriel Morcelli, Rozane Trost Morcelli, Vinicius Rodrigues de Ramos, Mirian Valente e Ricardo Lago Valente

Musical – Cláudio Machado dos Santos, Elena de Oliveira Venturini, Guilherme Taschetto Tavares e Ismael Felipe Brandt

Coordenação – Vanderlei Vicente Marin Righi, Valmir Beltrame, Paulo Renato Porporatti e Adelina Giacomelli Prochnow (enfermeira)