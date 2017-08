CTG Rancho da Saudade é o grande vencedor do Juvenart

Tradicionalismo 07/08/2017 | 09h00 Atualizada em

Foto: Charles Guerra / New Co

O amor pelo tradicionalismo e pela cultura gaúcha foi muito bem representado neste final de semana, em Santa Maria, por peões e prendas do Rio Grande do Sul e do Paraná. Na final do Concurso Estadual de Danças Tradicionais da Categoria Juvenil, o Juvenart, disputada neste domingo por 15 grupos, o CTG Rancho da Saudade, de Cachoeirinha, foi quem levou o troféu de campeão nas categorias Danças Tradicionais, Coreografia de Entrada e Conjunto Musical.



Dois grupos de Santa Maria também se destacaram entre os vencedores: o CPF Piá do Sul conquistou o 4º lugar em Danças Tradicionais e Coreografia de Entrada, e o CTG Sentinela da Querência ficou em 2º lugar na categoria Conjunto Musical.



Confira os vencedores:



DANÇAS TRADICIONAIS

1º lugar: CTG Rancho da Saudade (Cachoeirinha)

2º lugar: CTG M'Bororé (Campo Bom)

3º lugar: CTG Gildo de Freitas (Porto Alegre)

4º lugar: CPF Piá do Sul (Santa Maria)

5º lugar: CTG Guapos do Itapuí (Campo Bom)

COREOGRAFIA DE ENTRADA

1º lugar: CTG Rancho da Saudade (Cachoeirinha)

2º lugar: DTG do Clube Juventude (Alegrete)

3º lugar: CTG Aldeia dos Anjos (Gravataí)

4º lugar: CPF Piá do Sul (Santa Maria)

5º lugar: CTG M'Bororé (Campo Bom)

MELHOR INDUMENTÁRIA

Feminina: CTG Aldeia dos Anjos (Gravataí)

Masculina: CTG Desgarrados da Querência (Sapiranga)

Conjunto: CTG Desgarrados da Querência (Sapiranga)

CONJUNTO MUSICAL

1º lugar: CTG Rancho da Saudade (Cachoeirinha)

2º lugar: CTG Sentinela da Querência (Santa Maria)

3º lugar: CTG Sentinela da Querência (Erechim)

Em três dias do evento, 58 grupos participantes subiram ao palco com apresentações que encantaram e emocionaram o público que acompanhou tudo bem de perto, no Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Maria. Neste ano, o evento recebeu cerca de 8 mil pessoas. Para o coordenador Arion Pilla, o Juvenart mobiliza jovens que carregam no peito o orgulho das tradições gaúchas. Além disso, está crescendo a cada ano.

– O Juvenart já atingiu sua plenitude e maturidade, mas ainda é preciso crescer. Precisamos pensar em soluções para que as acomodações sejam maiores para receber o maior espetáculo de danças tradicionalistas do Rio Grande do Sul – avaliou.

Uma comissão formada por 25 pessoas foi responsável pela avaliação dos seguintes itens: coreografia, harmonia, interpretação artística, música e indumentária. Cada grupo apresentou cinco coreografias: uma de entrada, três apresentações, sorteadas 15 minutos antes da dança, e uma coreografia de saída. As danças de entrada e saída, que são de livre escolha de cada equipe, são avaliadas separadamente.

No tablado, era possível ver, no rosto, o amor de quem se dedica ao que faz.

– É um amor desde criança, não tem palavras para descrever, é muita emoção – contou Matheus Andres, 16 anos, integrante do CPF Piá do Sul.

– Quando eu danço, eu não penso em mais nada, as preocupações somem. Danço pelo amor à tradição gaúcha – disse Naiara Almeida, 14 anos, do CTG Coronel Thomaz Luiz Osório, da cidade de Pelotas.