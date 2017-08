Corte da Diversidade vai ser coroada neste sábado

Santa Maria 11/08/2017 | 18h01 Atualizada em

Santa Maria vai conhecer, neste sábado, a corte que vai representar a cidade na etapa estadual do Miss e Mister Diversidade, que acontece em setembro, em Cruz Alta. A partir das 21h, os representantes serão coroados, em um jantar-baile de gala preparado especialmente para a ocasião.

De acordo com os organizadores do Jantar-baile da Diversidade, serão cerca de 12 categorias coroadas e 9 personalidades LGBTs homenageadas. Além disso, neste ano também ocorre a comemoração de 10 anos da Ong Igualdade. Durante a noite, haverá shows de drag queens e música eletrônica para animar o público.

Dentre as categorias coroadas, serão conhecidos Mister e Miss Diversidade, Miss Trans Diversidade e Musa Diversidade Santa Maria e Regional. O jantar-baile será realizado Rua Francisco Manuel, 150, no antigo Havanna's Eventos. Os convites podem ser comprados no Salão Dudu Coiffeur, que fica na Rua Astrogildo de Azevedo, 310, no Centro. O jantar custa R$ 35 e o baile R$ 15.