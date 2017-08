Confira os descontos que os sócios do Clube do Assinante podem ganhar

Top Sushi 07/08/2017 | 12h00 Atualizada em

Além do prêmio de melhor sushi da cidade ao estabelecimento mais votado, os leitores que participarem do Top Sushi também saem ganhando. Isso porque, durante o período de votação, os restaurantes participantes vão conceder descontos especiais para sócios do Clube do Assinante do Diário, devidamente identificados por meio do cartão do assinante.

Para participar da promoção, os leitores devem preencher o formulário abaixo, votando no restaurante preferido. Além disso, é preciso justificar o voto, enviando uma frase de até 3 linhas e esbanjando criatividade. Depois da divulgação do restaurante vencedor, uma comissão julgadora, formada por três representantes do Diário e um representante do patrocinador, o Delivery Much, irão selecionar a frase mais criativa entre as enviadas para o concurso. A frase escolhida vai levar um prêmio de R$ 160 em consumação no restaurante vencedor!

Confira, abaixo, quais são os descontos oferecidos pelos restaurantes participantes do concurso:

Nikkei: 10% de desconto em qualquer item do cardápio

Yakusoku Comida Oriental: 10% de desconto em qualquer item do cardápio, de segunda a quinta-feira

Costa Dourada: 10% de desconto em qualquer item do cardápio. Válido também para o produto "Costa Ilimitado"

Jo Ken Pô Sushi: 10% de desconto em qualquer item do cardápio

Sushibar Morita: 10% de desconto em qualquer item do cardápio

Porto Sushi: 40% de desconto no combo "Eu Quero"

Matsuri Sushi: 10% de desconto no rodízio

Leia o regulamento completo do concurso:

REGULAMENTO DO CONCURSO CULTURAL

TOP SUSHI

1. Do concurso

1.1 Os leitores do Diário de Santa Maria, inscrito no CNPJ 26.7487740001-99, localizado na Avenida Maurício Sirotsky Sobrinho, n.º 25, Patronato, Santa Maria/RS, estão convidados a participar do concurso cultural "Top Sushi: qual o melhor da cidade e por quê?", promovido pelo Diário com o patrocínio comercial do Delivery Much, inscrito no CNPJ 14.490065.0001-77, localizado na Rua Otávio Binato, 83, Santa Maria/RS.

1.2 A participação no concurso é voluntária e gratuita. Para participar, os interessados devem ser residir em Santa Maria/RS.

1.3 A escolha do melhor sushi de Santa Maria e o envio da (s) frase (s) justificando o (s) voto (s) vão ocorrer no período compreendido entre às 10h do dia 8 de agosto de 2017 até as 20h do dia 22 de agosto de 2017.

1.4 Cada participante pode votar quantas vezes quiser. Para cada voto, é obrigatório o envio de uma frase justificando por que votou no estabelecimento. As frases devem ser enviadas por meio de um formulário do Google, próprio do concurso cultural, que estará nas matérias do concurso e na home do site no período da promoção.

1.5 Os autores das frases devem informar os dados solicitados no formulário de inscrição (nome completo e telefone de contato) além de votar no melhor sushi de Santa Maria entre as opções que constam no formulário e deixar uma frase justificando o voto: "Por que o restaurante que eu votei faz o melhor sushi de Santa Maria?". Qualquer um dos preenchimentos que não forem feitos implica em desclassificação.

1.6 A frase não deve conter mais que 3 linhas do formulário, sob pena de desclassificação.

1.7 Podem participar da votação somente os restaurantes localizados em Santa Maria que tiverem ponto de venda físico, não incluindo estabelecimentos que oferecem comida japonesa por delivery.

1.8 O Diário se compromete em não divulgar, ao final do concurso, o ranking de votação dos restaurantes. Será informado ao público somente o nome do estabelecimento mais votado, evitando assim constrangimento dos demais.

2. Da votação

2.1 A votação deve ser individual, obedecendo as regras dos itens 1.4 e 1.5 deste regulamento, não sendo permitido votação por meio de sistemas informatizados (conhecidos como robôs), sob pena de desclassificação dos restaurantes participantes.

2.3 Durante o período de votação, os restaurantes participantes não podem oferecer qualquer tipo de premiação e/ou bonificação a seus clientes para que votem no estabelecimento. A única vantagem que o público em geral terá, em todos os restaurantes participantes durante a votação consta no item 2.2 deste edital.

3. Da premiação

3.1 O restaurante que receber o maior número de votos do público receberá o título de ¿O melhor sushi de Santa Maria¿ e um certificado concedido pelo promotor do concurso cultural, o Diário de Santa Maria, e pelo patrocinador, o Delivery Much

3.2 O autor da frase mais criativa referente ao restaurante vencedor do concurso cultural ganhará um jantar no valor de R$ 160 oferecido pelo restaurante vencedor, sem ônus financeiro para o autor da frase

3.3 O autor da frase vencedora deverá usufruir do prêmio até o final do mês de outubro de 2017, mediante apresentação de documento oficial de identificação (RG ou CPF). O prêmio é pessoal e intransferível e não poderá ser convertido em dinheiro nem trocado por outro item.

4. Do julgamento

4.1 No dia 23 de agosto de 2017, o nome do restaurante mais votado pelo público será divulgado por meio do site do Diário e em suas plataformas digitais.

4.2 Entre os dias 24 de agosto e 28 de agosto de 2017, uma comissão julgadora formada por três representantes do Diário de Santa Maria e um representante do patrocinador irão selecionar a frase mais criativa entre as enviadas para o concurso cultural Top Sushi referente ao restaurante mais votado pelo público.

4.3 O nome do autor da frase mais criativa será divulgado no dia 28 de agosto de 2017, por meio do site do Diário e em suas plataformas digitais.

4.4 Os parâmetros que serão utilizados pela Comissão Julgadora da melhor frase são criatividade, originalidade e adequação ao tema proposto.

4.5 Os participantes serão automaticamente desclassificados do concurso em caso de fraude comprovada ou utilização de sistema de votação automática. A realizadora não se responsabiliza pela autenticidade dos dados fornecidos pelo participante no ato da inscrição, ou pelo fornecimento de informações incorretas, imprecisas ou incompletas, que impossibilitem a entrega do prêmio.

4.6 Serão desclassificados os participantes que não responderem à pergunta: "Por que o restaurante que eu votei serve o melhor sushi de Santa Maria?".

4.7 Os dados pessoais dos inscritos e as frases não serão disponibilizados para consulta do público externo, ficando disponíveis apenas para os promotores do concurso. Não terão validade inscrições que não preencham as condições do concurso estabelecidas neste regulamento.

5. Das considerações Gerais

5.1 A divulgação institucional da promoção comercial será realizada pelo Diário de Santa Maria, em suas plataformas digitais e impressa, em reportagens apresentando a promoção e divulgando cada uma das etapas.

5.2 Declaração do prazo de caducidade do direito aos prêmios: Prazo de reclamação pelo prêmio (caducidade) é de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da divulgação de cada um dos vencedores. Não sendo reclamado pelo contemplado neste período, a pessoa jurídica promotora converterá o valor do prêmio correspondente em moeda corrente, recolhendo o montante aos cofres do tesouro nacional, como renda da união, no prazo subsequente de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 6º do Decreto nº 70.951 de 09/08/72.

5.3 Divulgação da imagem do contemplado: A autorização de uso de nome, imagem e som de voz do contemplado, com vistas à divulgação dos resultados deste Concurso, não implicará em qualquer espécie de ônus à pessoa jurídica promotora ou quaisquer das pessoas jurídicas envolvidas na sua elaboração e operacionalização. O prazo para a utilização da imagem do contemplado é de, no máximo, 12 (doze) meses, a contar das datas de apuração da promoção.

5.4 Este Concurso tem cunho exclusivamente cultural e a participação nele não está subordinada a qualquer modalidade de álea ou pagamento pelos concorrentes, nem vinculada à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço, de acordo com o disposto no art. 3º, II, da Lei nº 5.768/71 e art. 30, do Decreto nº 70.951/72. Ao inscrever-se para participar do Concurso, nos termos deste Regulamento, o participante estará automaticamente autorizando a realizadora a utilizar, de modo gratuito, definitivo e irrevogável, de seu nome, imagem e som de voz em qualquer veículo de imprensa, mídia ou Internet, para divulgação do Concurso, licenciando também às Realizadoras todos os direitos autorais, por tempo indeterminando, relativos à frase.

5.5 As autorizações descritas acima não implicam em qualquer obrigação de divulgação ou de pagamento de qualquer quantia por parte da Realizadora. Pelo simples ato de inscrição neste Concurso, o participante ainda autoriza, reconhece e aceita que os dados pessoais e demais informações, inclusive os submetidos por meio do formulário de participação, passam a ser de propriedade das Realizadoras que poderão utilizá-los para os fins necessários à adequada realização deste Concurso ou outros fins, inclusive comerciais, sem que qualquer valor seja devido ao participante. O participante, neste ato, assume plena e exclusiva responsabilidade pela frase que criar, por sua titularidade, originalidade, incluindo, sem limitação, responsabilidade por eventuais violações à intimidade, privacidade, honra e imagem de qualquer pessoa, a deveres de segredo, à propriedade industrial, direito autoral e/ou a quaisquer outros bens juridicamente protegidos, eximindo a realizadora de qualquer responsabilidade relativamente a tais fatos, aspectos, direitos e/ou situações. O participante reconhece e aceita expressamente que as Realizadoras não poderão ser responsabilizadas por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação neste Concurso ou da eventual aceitação do prêmio.

5.6 O presente regulamento poderá ser alterado e/ou o concurso suspenso ou cancelado, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro motivo que esteja fora do controle da realizadora e que comprometa a realização do concurso de forma a impedir ou modificar substancialmente a sua condução como originalmente planejado, não sendo devida nenhuma espécie de indenização aos participantes. Para esclarecer eventuais dúvidas sobre a presente promoção, os participantes poderão entrar em contato pelo telefone (55) 32201877. Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela Comissão Julgadora. Estão impedidos de participar do Concurso os empregados da realizadora, seus cônjuges, seus parentes até terceiro grau ou pessoas que de alguma forma participem, direta ou indiretamente, da produção do concurso, bem como parentes até terceiro grau destas pessoas. No momento da apuração, o nome do contemplado será confrontado com uma lista contendo nomes dos dirigentes, empregados e sócios NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA com sede na SERAFIM VALANDRO, inscrita no CNPJ sob Nº 26.748.774/0001-99, denominada a seguir EMPREGADORA. Caso o nome do contemplado esteja relacionado na lista de dirigentes, empregados e sócios da NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA com sede na SERAFIM VALANDRO, inscrita no CNPJ sob Nº 26.748.774/0001-99, será realizada uma nova seleção, com o objetivo de substituir o participante invalidado. A participação neste Concurso implica a aceitação total e irrestrita de todos os itens deste Plano.