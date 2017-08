Confira as opções para curtir a segunda em Santa Maria

Agenda 06/08/2017 | 18h02 Atualizada em

SAMBA EM COMCERVA – Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001



RENATO MIRAILH + PEDRO MONTI – MPB. Ponto de Cinema (Rua Angelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingresso: R$ 12. Tel: (55) 3221-8800

JOCA FARIAS – Pop rock e MPB. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3025-5115.

CINECLUBE

_ LANTERNINHA AURÉLIO _ Exibição do filme O Reino dos Gatos. Auditório Cesma (Rua Professor Braga, 55), às 18h. Entrada franca

Durante o mês de agosto, o Lanterninha traz outros filmes de animações japonesas. Veja aqui.

THEATRO TREZE DE MAIO

THE BEATLES MYSTERY TRIP COM MAGICAL MYSTERY – A banda Magical Mystery apresenta os sucessos dos Beatles em um show com canções lançadas entre os anos 1967 e 1970. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº). Dia 10 de agosto, às 20h. Ingressos: R$ 30 (antecipado), R$ 30 (sócios e meia entrada) e R$ 60 (geral)



EXPOSIÇÃO

XV SALÃO LATINO-AMERICANO DE ARTES PLÁSTICAS – Exposição de 32 obras de 24 artistas selecionados na edição 2017 do salão. Museu de Arte de Santa Maria (Avenida Presidente Vargas, 1.400). Visitação de segunda a sexta-feira, das 9h ao meio dia, e das 13 às 16h. Até 15 de agosto. Entrada franca