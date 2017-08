Com temática faroeste, irmãos Coen produzem primeira série para a Netflix  

Streaming 09/08/2017 | 19h35 Atualizada em

Os irmãos Joel e Ethan Coen vão escrever e dirigir sua primeira série de TV para a Netflix, informou o serviço de streaming nesta quarta-feira. The Ballad of Buster Scruggs (A Balada de Buster Scruggs, em português) será uma antologia que se passa no Velho Oeste, com seis tramas distintas que se conectam. O ator e cantor americano Tim Blake Nelson foi escalado para o cowboy Buster Scruggs.

Os diretores já trabalharam o gênero faroeste em Bravura Indômita (2010) e Onde os Fracos Não Têm Vez (2007), que lhes rendeu o Oscar de melhor filme, direção e roteiro. O filme Fargo (1996), da dupla, inspirou a série da FX de mesmo nome. Os Coen são produtores executivos do programa, mas não escreveram ou dirigiram os episódios.

Foto: Divulgação

A série está em produção no Novo México e tem lançamento previsto para 2018. Não foram divulgadas informações sobre elenco e data de estreia.