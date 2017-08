Com lembrança de penteados para o ballet e café da manhã, filha vence concurso 'Por que meu pai é o cara?'

Dia dos Pais 10/08/2017 | 12h10 Atualizada em

Depois de três semanas da abertura, o concurso cultural "Por que meu pai é o cara?", promovido pelo Diário e com patrocínio das lojas Tevah, tem um vencedor.



A frase escolhida em votação popular com quase 400 votos foi enviada por Manuella Guimarães da Silva, de apenas 11 anos. Ele foi escolhida com 41,6% dos votos válidos. Ao todo, 180 frases foram enviadas para o concurso, e três foram colocadas em votação popular após seleção feita por jurados.

O paizão da Manuella, o eletricista Jorge Guimarães da Silva, de 40 anos, foi o grande sortudo do concurso e vai ganhar um suéter e uma camisa de presente, oferecidos pelas lojas Tevah.

Segundo ele, a filha cursa o 6º ano da Escola Estadual Edson Figueiredo e sempre gostou de preparar surpresas em datas comemorativas. E, dessa vez, não foi diferente.



– Cada ano é uma surpresa diferente. Já teve na escola, em casa... até já acordei, no meio da madrugada, com um café da manhã preparado por ela. Ela é uma excelente filha, estudiosa, colabora com tudo e está sempre presente. É um exemplo de irmã também, e sempre quer estar com a família reunida – comenta Jorge.

A pequena que, desde os 6 anos mora com o pai, também comemorou a vitória no concurso:

– Meu pai é muito especial. A gente está sempre junto. Se eu não posso ir com ele para algum lugar, ele também não vai. Nós somos muito unidos e muito amigos. Quando eu era pequena, lembro que ele fazia os coques no meu cabelo para eu ir ao balé. Ele sempre foi um pai muito presente e, por isso, eu acredito que ele mereceu ganhar.

E foi essa história de amor que Manuella traduziu em menos de 3 linhas na frase que enviou ao concurso: "Ele é o cara porque é o melhor mestre cuca, faz o melhor coque pro ballet e tem na simplicidade o maior amor. Ele é o cara porque é o presente mais presente que eu poderia ter."



– Me marcou muito quando ela disse que queria ficar morando comigo. Geralmente, os filhos optam por ficar com a mãe, mas a gente é tão amigo e tem um amor tão grande que ela veio para passar uma temporada e acabou ficando. Isso me emociona muito – finalizou o pai.

O resultado final do concurso

"Ele é o cara porque é o melhor mestre cuca, faz o melhor coque pro ballet e tem na simplicidade o maior amor. Ele é o cara porque é o presente mais presente que eu poderia ter."

De Manuella Guimarães da Silva – 41,6% dos votos

"Meu pai é o cara porque, mesmo sendo colorado fanático, foi capaz de levar-me assistir um jogo do meu Grêmio, com direito até de vestir a camiseta tricolor. Isso é amor! Ele é o cara!"

De Luis Pedro D Avila Zorzi _ 40,5% dos votos



"Ele é quase um jornal: tem manchete todo dia, traz notícias boas e outras sérias, diz da previsão do tempo, oportunidades e eventos. Tem humor e participa sempre da minha vida".

De Thaís Bordin Anelli – 17,9% dos votos