Com conteúdo original, Rádio Armazém celebra dois anos em Santa Maria

Já imaginou ouvir um programa de rádio esportivo apresentado só por mulheres? Ou escutar uma atração de humor interpretada e roteirizada por talentos que moram em Santa Maria? E se você também pudesse ficar por dentro das novidades do mundo do skate, do rap, do hip hop e de todos os gêneros do rock daqui e da região? Quem sabe, ainda, dar boas risadas ouvindo um "baphão" sobre gênero e sexualidade, sem o menor pudor, conduzido por manas que a gente encontra ali, no Macondo?



Há dois anos, os interessados nesses e em outros assuntos não precisam imaginar. Para escutar tudo isso (e muito mais), basta sintonizar a web rádio Armazém (radioarmazem.net), criada em Santa Maria como forma alternativa de comunicação.

Esqueça a velha fórmula do locutor atendendo ligações com pedidos musicais, playlist, leitura de horóscopo e de notícias, propaganda e mais propaganda. O inusitado reina nas prateleiras desse armazém autoral, sem deixar de lado a programação musical.

Tudo começou em agosto de 2015, quando a web rádio Armazém iniciou suas atividades prometendo dar espaço aos talentos daqui. Desde então, artistas independentes e pessoas da comunidade que têm o que falar encontraram um espaço para se falar com seus afins. Cumprindo com o prometido, apenas dois anos depois, 19 atrações compõem a grade de programação da rádio que já conta com 37 comunicadores voluntários.

Uma das fundadoras, a comunicadora Cissah Oliveira, acredita que, nesse período, o veículo tem cumprido com sua proposta. Prova disso são os programas já produzidos e a parceria com coletivos, bandas e pessoas ligadas a diferentes vertentes da cultura. Ela afirma que a Armazém é uma mídia independente que divulga atrações independentes.



Também fundador e comunicador da rádio, Edson Kah diz que um dos maiores desafios de uma web rádio é o trabalho de divulgação. Segundo ele, existem muitos canais com playlists musicais que se intitulam rádio, mas nem todos produzem conteúdo.

– Rádio não é só música, é informação, debates. Produzimos sobre temas que são importantes para quem está ouvindo e para incentivar que as pessoas voltem a escutar rádio – afirma.

Kah ressalta que o espaço foi criado para abraçar todos os públicos e culturas, de diferentes culturas, gêneros, e opiniões, promovendo uma ajuda mútua em prol do cenário cultural da cidade.

– A proposta é dar espaço a todo mundo culturalmente e apoiar a cidade. Nós ajudamos e a galera ajuda também. É bom para todos – finaliza.



Para divulgar o trabalho e comemorar os dois anos de atividades, a web rádio Armazém realiza uma grande festa neste domingo, das 14h às 20h. Seguindo a ideia de descentralização defendida pelos seus realizadores, a atividade novamente acontece fora da região central. A festa será realizada na Associação Comunitária do Núcleo Habitacional Tancredo Neves. Na ocasião, assim como na programação da rádio, o evento vai reunir representantes locais de diferentes vertentes.



A festa de aniversário

– Shows das bandas Inseto Social, Litoral Mente, Jota Pe, West Mika, BNegão Pesadelo Sonoro, Partido HC e Peleia. Performances das drag queens Victoria Williams, Léo de Deus e Mika Valga. Stand up com Régis D¿Ávila e Rodrigo Pendezza e discotecagem dos comunicadores

– Quando – Domingo, às 14h

– Onde – Associação Comunitária do Núcleo Habitacional Tancredo Neves, na Avenida Paulo Lauda, 705, no Bairro Tancredo Neves

– Quanto – De graça



Comunicadores falam sobre a rádio



¿Falamos sobre sexo, gênero e sexualidade de forma dinâmica, como uma conversa entre amigos. E é por tratar desses temas sem pudor que estamos na Armazém. Uma rádio alternativa que conversa com um público que não é representado na mídia comum.¿



Barbara Till

Apresentadora doSafadinhxs (quintas, às 20h)



¿A programação contempla diversas expressões culturais, dando voz aos artistas da cidade e da região. É justamente aí que está estruturada a sua importância. Existe uma cooperação entre a rádio e os artistas. Eles nos abastecem com conteúdo e nós disseminamos.¿



Luiz Gustavo Mousquer

Jornalista e apresentador do Sangue Latino (sextas, às 20h)



¿A Rádio Armazém dá voz a muitas pessoas e estilos diferentes. Temos muita liberdade de noticiar, opinar e tratar de temas polêmicos e atuais que não estão na mídia convencional. E isso é uma evolução na comunicação local.¿

Juliana Bolzan

Jornalista e apresentadora do Café Recreio (segunda a sexta, das 8h às 11h)