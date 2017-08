Cineclube e mais 10 opções para curtir a segunda em Santa Maria 

Agenda 13/08/2017 | 21h02 Atualizada em

SAMBA EM COMCERVA – Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001



RENATO MIRAILH + PEDRO MONTI – MPB. Ponto de Cinema (Rua Angelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingresso: R$ 12. Tel: (55) 3221-8800

JOCA FARIAS – Pop rock e MPB. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3025-5115

Cineclube

CINECLUBE LANTERNINHA DO AURÉLIO – Exibição do filme Da Colina Kokuriko. Auditório Cesma (Rua Professor Braga, 55), às 18h. Entrada franca

Agenda da semana no Theatro

BARQUINHO DE PAPEL – Nina e seu cão partem em uma viagem em busca de uma fonte de água pura para ourificar a água suja e poluida do mundo. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/ nº). Dia 15 de agosto, às 14h15min e às 15h30min(agenda com escolas). Entrada franca, com retirada antecipada de ingressos.

Artistas santa-marienses grafitam muro no Bairro Nossa Senhora das Dores



OS MÚSICOS DE BREMEN – Como um jumento desempregado, um cachorro meio velho, uma gata desprezada e uma galinha sem esperança batalham por seus sonhos de justiça e oportunidade. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/ nº). Dia 16 de agosto, às 14h15min e 15h30min (agenda com escolas) e 19h30min (geral). Entrada franca, com retirada antecipada de ingressos

LUIZ MARENCO – O músico apresenta o show Pra Meu Consumo. Acompanhado por Gabriel Selvage no violão, passeia pelo universo do homem do campo e seu cotidiano. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/ nº). Dia 17 de agosto, às 20h30min. Ingressos: R$ 40 (antecipado), R$ 30 (sócios e meia entrada) e R$ 60 (geral)

ESPETÁCULO DE DANÇA DO VENTRE – Al Shams e o Grupo Al Shams reúnem os principais nomes da dança oriental da cidade. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/ nº). Dia 19 de agosto, às 20h. Ingressos: R$ 20 (antecipado), R$ 15 (sócios), R$ 10 (meia entrada) e R$ 25 (geral)

Com conteúdo original, Rádio Armazém celebra dois anos em Santa Maria



Exposição

XV SALÃO LATINO-AMERICANO DE ARTES PLÁSTICAS – Exposição de 32 obras de 24 artistas selecionados na edição 2017 do salão. Museu de Arte de Santa Maria (Avenida Presidente Vargas, 1.400). Visitação de segunda a sexta-feira, das 9h ao meio-dia, e das 13h às 16h. Até 15 de agosto. Entrada franca

ARTE IMPRESSA – Exposição comemorativa dos cinco anos do grupo de pesquisa Arte Impressa. Sala de Exposições Cláudio Carriconde, no Centro de Artes e Letras, UFSM (Prédio 40), das 8h às 17h. Até dia 28. Entrada franca

GRAVURAS E TÉCNICAS – Exposição reúne 11 obras feitas em impressão em metal, xilogravura, serigrafia, entre outras. Espaço Novos Talentos da Câmara de Vereadores (Rua Vale Machado, 1.415), de segunda à quinta-feira, das 8h ao meio-dia, e das 13h30min às 17h30min. Às sextas, das 7h30min às 13h30min. Até 14 de agosto. Entrada franca