Carolina é uma das pioneiras em profissão dominada pelos homens 

Entrevista 09/08/2017 | 18h40 Atualizada em

Aos 32 anos, Carolina Benetti Rossato é dona do próprio negócio: uma barbearia. Nascida em Nova Palma e gremista de carteirinha, veio morar em Santa Maria em 2006, para fazer cursinho pré-vestibular. Formou-se, em 2012, em Desenho Industrial pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e deixou a cidade para investir em estudos na área da moda, com foco no vestuário masculino, especialmente sapatos. Em 2014, morando em Porto Alegre, fez curso de barbeira e voltou a Santa Maria onde, desde o ano passado, é dona da Moby Dick Barbearia. Além de ser uma jovem empreendedora, Carol representa a quebra de um paradigma, mostrando talento e paixão em uma profissão que ainda é dominada por homens.



Santa Maria recebe o 1º Festival Cultural de Capoeira



Diário – Como você virou barbeira?

Carolina Benetti Rossato – Depois que me formei em Desenho Industrial, fui morar em Balneário Camboriú para fazer pós-graduação em Moda. Depois, fui morar em Porto Alegre, para fazer cursos de desenho de calçados em Novo Hamburgo e na Capital. Só que os cursos não abriam turmas enquanto eu estava lá. Foi aí que a minha mãe entrou na jogada: ela tem um salão de beleza há 34 anos, e sugeriu que eu fizesse um curso na área da beleza. Fiz o curso de barbeiro por causa da moda. Eu sabia que estava chegando essa onda. Sou barbeira desde 2014. E aí veio a Moby Dick, desde o dia 24 de maio do ano passado.

Foto: Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Diário – Desde quando você quis atuar em moda masculina?

Carol – Não sei exatamente. Sempre gostei e sempre tive essa vontade. Desde a graduação, já queria fazer calçados, o meu Trabalho de conclusão de curso (TCC), eu já queria que fosse sobre isso. Só que eu nunca quis fazer sapato de salto, por exemplo. Sempre pensei em calçados masculinos. Esse público e a moda masculina me levaram à barbearia.

Diário – Como foi o curso? Houve preconceito por ser mulher?

Carol – Quando fui me matricular, me perguntaram para quem era a inscrição, se era para pai, namorado, irmão... O curso existe há muitos anos, mas ele ficou fora do ar por um tempo. Em 2014, com essa onda de barbearia, o retomaram. Então, na primeira turma, fui a única mulher. No cadastro no Senac, sou a primeira mulher barbeira no Estado. Às vezes, nas aulas práticas, havia eu e mais uns sete ou oito barbeiros para atender as pessoas. Muita gente não queria cortar comigo, me evitava, preferia os homens. Aí, quando voltavam, vinham comigo para eu retocar, para me testar. Foi então que amigos meus começaram a cortar comigo e outros amigos, de Santa Maria, me incentivaram a abrir uma barbearia aqui.

Família da região está com os pés no empreendedorismo



Diário – Quando chegam à barbearia, as pessoas se espantam ao ver uma barbeira?

Carol – Quando abri, foi muito engraçado porque o pessoal chegava, parava na porta e travava. Uma vez, eu dei risada e até postei no Facebook: ¿Vou fazer uma camiseta escrita `pensei que fosse homem¿¿. Eu ouvia isso todo o dia. Foi assim durante um meio ano.

Foto: Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Diário – Você conhece outra mulher barbeira?

Carol – Conheço uma de Porto Alegre, mas ela trabalha em um salão. Sei que são poucas. Fui em um evento em Minas Gerais, em julho, e havia 1,7 mil barbeiros, de todos os Estados. Mulheres, umas 20.

Diário – Acredita que ser uma barbeira é um tabu?

Carol – É sim, uma quebra de paradigma gigantesca. As pessoas já esperam que seja um homem. Na Moby Dick é diferente porque atendemos mulheres, desde que seja um corte curto. Lá, fazemos corte e barba. É muito comum ver cabeleireiros, que trabalhavam em salões, irem para a barbearia. Eu não, eu sou barbeira. Não sei fazer outra coisa, só cabelo masculino e barba. Até faço cabelo feminino, mas cortes mais curtos.

10 dicas na hora de comprar o presente do Dia dos Pais



Diário – Em poucos anos, você gostaria de ver mais mulheres barbeiras ou atuando em profissões que ainda não vistas como masculinas?

Carol – Eu quero, acho interessantíssimo. Acho que em todas as áreas dá para ter, sim. A gente não está abaixo. O pessoal chega lá e quer saber do dono, me perguntam se o dono está. Quando eu digo que eu sou a dona, muitas pessoas não esperam. Eles acham que eu sou uma funcionária.

Diário – Como é o ambiente de uma barbearia?

Carol – Quando comecei imaginava um tipo de público bem específico, bem rock and roll. E aí eu vi que não é esse público e tudo mudou muito. A agência de publicidade, inclusive, está mudando o conceito porque lá todo mundo é bem-vindo. A Moby Dick é um porto onde todo mundo é acolhido: idoso, criança, homossexual, pessoas de qualquer estilo.

Diário – Você acredita que os homens são mais vaidosos atualmente?

Carol – Neste evento de barbearia em Minas Gerais, eles pediram para gente lembrar dos pais, avós, bisa... Todo mundo andava de gravata, bem arrumado. Aí, o pessoal deixou de lado essa formalidade toda. Mas, para mim, seguem vaidosos, como sempre foram, só que antes não tinham espaço para isso. Os homens eram acostumados a entrar em um salão feminino e serem atendidos. As barbearias são lugares onde se ensina a arrumar o cabelo, a arrumar a barba. É um espaço que faltava. Arrisco a dizer que homens são até mais vaidosos que as mulheres.