Bruna Manzon fala sobre a carreira e das lembranças de Santa Maria

Entrevista 07/08/2017 | 11h01 Atualizada em

Uma jovem que sonha acordada para poder correr atrás de seus objetivos. Assim podemos definir a jornalista, modelo e digital influencer Bruna Manzon, 29 anos.



A santa-mariense funcionária de Silvio Santos não tem queixas do patrão. Pelo contrário. Ela se diz realizada profissionalmente como assistente de palco e repórter do programa Domingo Legal, do SBT, onde atua há quase 10 anos. Em entrevista ao Diário, ela conta sobre suas memórias de Santa Maria, sobre a oportunidade de trabalhar na TV e sobre como é conviver com de perto com essas celebridades. Confira a entrevista



Bruna, na infância Foto: Arquivo pessoal / divulgação

Diário de Santa Maria – Como foi sua infância em Santa Maria?

Bruna Manzon – Cresci Almirante Barroso, uma rua de paralelepípedo, perto da Borges de Medeiros. Era um lugar calmo, que proporcionou que eu crescesse brincando na rua, jogando taco e futebol. Sim! Eu tenho dois irmãos mais velhos e muitos primos, então, brincava dessas brincadeiras de guri. Mas muito brinquei de boneca também. Fui criança até os 15 anos mais ou menos.

Diário – Quem eram suas influências?

Bruna – Meus pais, sem dúvida. Eu tive uma infância bem rígida. Meu pai sempre cheio de princípios e valores. Eu fui muito regrada no sentido de fazer as coisas certas. Mas sempre tive muita liberdade para brincar, me sujar, e ficar bem a vontade em casa.

Diário – Como você escolheu o jornalismo?

Bruna – Sempre fui comunicativa, falante, fui líder de turma, apresentava trabalhos, representava a classe. Então, nunca tive dúvidas de atuar com comunicação. O jornalismo surgiu daí, de eu gostar de me expressar e do gosto pela escrita.

Diário – Como surgiu a oportunidade de trabalhar no SBT?

Bruna – Eu estava no último ano da faculdade de Jornalismo, na Unifra. Paralelo aos estudos, atuava como modelo e apresentava um programa sobre cinema na TV Unifra, um outro no Canal 20 da Net, e atuava como assessora de imprensa da Boate Kiss. Na época, uma amiga, a Daniela Stangerlin, estava em São Paulo, acompanhando sua filha em um casting de modelos. Lá, ela ficou sabendo da oportunidade no SBT. Perguntaram se ela tinha uma indicação e ela lembrou de mim. Foi tudo muito rápido. Ela me ligou na quarta, na sexta-feira eu estava em São Paulo e no domingo eu estava no ar. Realmente era pra acontecer!

Foto: Arquivo pessoal / divulgação

Diário – Trabalhar na TV era um sonho?

Bruna – Sempre foi! Eu sempre quis trabalhar na TV, ser artista. Mas era um sonho distante. Não imaginava que eu conseguiria morando em Santa Maria. Eu não via maneira de chegar lá. Essa oportunidade, foi o que eu precisava para vir mostrar meu trabalho, crescer nesse meio que eu amo e realizar meu sonho.

Diário – Como é ter Silvio Santos como patrão?

Bruna – Acho que ele é o patrão que todo mundo sonha em ter, né? Silvio Santos fez parte da minha vida toda, eu assistia sempre. Domingo à noite, eu ia para o quarto dos meus pais e ficava com eles assistindo as pegadinhas. Nunca imaginei que seria meu patrão.

Diário – Silvio Santos recebeu críticas e foi acusado de machismo em uma gravação envolvendo a apresentadora Maísa. Você acompanhou?

Bruna – Eu sou muito fã da Maísa. Ela é uma menina incrível, como poucas. Ela é integra, a família dela é plantada, não é deslumbrada, ninguém nunca teve uma questão para falar dela. Eu acho que foi um mal entendido mesmo. O Silvio fala na brincadeira. Acho que ela se portou de maneira correta, íntegra e muito madura. Talvez mais madura do que uma pessoa adulta fosse se portar. Obvio que ele não faz por mal. Ele faz de uma maneira leve, para brincar mesmo. É o jeito dele. Nunca é por maldade. Pelo contrário, ele sempre preservou a Maísa e tratou com muito carinho nesses 12 anos que ela está no SBT.

Foto: Arquivo pessoal / divulgação

Diário – Como é sua rotina atualmente?

Bruna – Moro em São Paulo e no avião (risos). Minha rotina é uma loucura. Eu não sei como serão meus dias na semana que vem. Não tem rotina. Tenho meus compromissos agendados e me organizo em função deles. Chego a viajar para três locais diferentes em uma semana. Faço meus trabalhos como modelo, digital influencer, presença em lojas, catálogos. Quando estou em São Paulo estou trabalhando e quando não estou trabalhando estou fazendo as coisas da casa. Eu não tenho ninguém que trabalha na minha casa. Eu faço tudo sozinha. Cozinho, lavo, passo, organizo as minhas coisas. É difícil conciliar a Bruna Manzon que posta looks lindos, que atende todo mundo com carinho, respeito e tira fotos, com a Bruna dona de casa que faz tudo, organiza as contas, etc.

Diário – Com qual frequência você retorna a Santa Maria?

Bruna – Sempre que possível! Tento ir mês sim, mês não. O que me motiva a voltar é 100% a minha família. Eu sou louca, alucinada, apaixonada pela minha família. É tudo na minha vida. Não tem o que eu não faria por eles. Meu coração tá um pouco em Santa Maria, e um pouco aqui (São Paulo). Aqui é o que eu amo fazer, minha realização profissional. Aí, é o lugar onde eu encontro a minha paz, me sinto amada. Um amor puro, sem pedir nada em troca e meu coração se sente em paz. Se eu pudesse eu nunca sairia de Santa Maria.

Foto: Arquivo pessoal / divulgação

Diário – Quais seus planos futuros?

Bruna – Nunca fui de fazer muitos planos, sabia? Sempre fui muito sonhadora, muito trabalhadora, nunca medi esforços. Não importa se eu ia ficar sem dormir, sem comer, eu sou 100% ligada no meu trabalho. Então eu sou muito de ir um passinho por vez. Quero sempre mais, tenho muitos sonhos, mas as coisas sempre acontecem bem maiores do que eu imagino. Vou seguindo os planos de Deus. Faço tudo certo e ele vai me guiando aonde quer que eu chegue.

Diário – Você já se emocionou ao conhecer alguma celebridade?

Bruna – Eu amo a Sandy, o dia que eu a conheci fiquei muito nervosa, chorei, vivi esse outro lado que as pessoas sentem quando se aproximam dos ídolos. A Xuxa eu vi uma vez mas não tive oportunidade de conversar, mas tenho certeza que vai ser muito especial o dia que eu conseguir fazer isso. Mas o Silvio Santos é o que eu mais queria conhecer. Eu amo e ele é exatamente igual como a gente vê na TV, sabe? Demora a cair a ficha e você entender que ele tá na sua frente, que é uma pessoa mesmo. Toda vez que eu estou com ele é uma sensação diferente. Dá frio na barriga, dá um nervoso. Ele é um ícone mesmo.