Bjack lança CD e anuncia fim da banda

A maioridade chegou e trouxe novidades à banda Bjack, que completou 18 anos de estrada. Pode parecer paradoxal, mas o trio formado por Marco Lopez (guitarra e teclado), Kelvin Venturin (baterista) e Alan Wesz ¿Boto¿ (vocalista e baixista) lançou o CD O Último Disco da Bjack e, no mesmo dia, anunciou o fim da banda.



Formada em Santiago em 1999, a Bjack se fixou em Santa Maria no início dos anos 2000 e, em 2012, foi se profissionalizar em Porto Alegre, onde tocou nos últimos anos. Conforme o baterista, que tocava no grupo há cerca de um ano, a banda ficou fragilizada com a mudança do vocalista para Santiago.

– A voz dele desempenhava um papel importante na identidade da banda, seria difícil ser substituída. Assim, com a distância, meio que paramos de ensaiar – conta Venturin.

Vocalista da BJack desde 2001, Boto Wesz afirma que o som que eles tocavam, sempre alicerçado no hard rock, era muito característico e tinha a cara da banda. Para ele, por incrível que pareça, a Bjack chega ao fim não por falta de oportunidades, mas por falta de tempo para atender toda a demanda de ensaios e shows.

– Ficamos distantes e isso não ajudou a mantermos nossa rotina. Mas quem sabe teremos outras oportunidades no futuro. Hoje, chegamos ao fim de um ciclo que foi muito bom e gratificante para todos nós da Bjack – conclui.



De acordo com Lopez, fundador e único membro da formação original da Bjack, a decisão foi tomada em conjunto, sem briga, nem desentendimentos. Os músicos sentiram que suas vidas estavam em momentos diferentes e que o foco não era mais a banda. Assim, eles conversaram e resolveram lançar o CD de inéditas para marcar o fim da atividade. Para Lopez foi uma decisão que misturou os sentimentos de tristeza e alívio.

– É como terminar um namoro, um casamento, ou perder um ente querido. Mas acredito que foi a forma mais honesta possível. Soa como um alívio, uma sensação de dever cumprido – explica o músico.

Show de despedida?

No último ano, a Bjack gravou 15 canções em estúdio. Dessas, 14 entraram para o lançamento intitulado O Último Disco da Bjack. O quarto álbum da banda é composto por 12 faixas autorais e duas releituras. Uma música inédita ficou guardada. Desde a formação, a maior parte das músicas da banda é composta por Lopez, sozinho, ou em parceria.

– As músicas falam sobre relações, minhas percepções do mundo e como me insiro nele. Sou sincero nas músicas, então elas dizem muito sobre mim, sobre como eu sou e minha opinião – descreve Lopez, que já escreveu sobre ódio, dor, depressão, nostalgia e amor. Segundo ele, o álbum está sendo bem recebido por quem ouve. Ele aponta as faixas Toca-Fitas, Porto Alegre e Meias Verdades Nunca Existirão como músicas que representam a banda no auge dos 18 anos.

– É como se pudéssemos dizer obrigado aos músicos, público e a todos envolvidos, por terem estado ao nosso lado. É um disco para que eles se sintam abraçados e possam lembrar da banda – agradece Lopez.

Conforme Lopez, o público está pedindo um show de despedida e de lançamento do CD. Ele conta que, apesar de algumas cidades já terem entrado em contato, ainda não há nada previsto.

– Sinceramente, não pensamos nisso, e nem sei se realmente isso irá acontecer, mas se acontecer, com certeza será mágico. Havendo interesse de ambos os lados, e se sentirmos que seria legal, pode ser que role – adianta Lopez.

Diferentes caminhos

Com o fim da banda, os músicos seguem suas carreiras. Marcos Lopez segue trabalhando com música em Porto Alegre. Ele conta que atua como Stage Manager do Duca Leindecker (Cidadão Quem, Pouca Vogal), também do Marky Ramone (em turnês brasileiras), além de atuar em uma empresa de merchandising oficial de bandas gaúchas. Kelvin também mora na Capital e se formou em Música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). No momento, faz parte de um trio de pesquisa e performance de música tradicional irlandesa chamado Irish Fellas. Também atua no quinteto de jazz Buddy Jazz Band. Alan Wesz ¿Boto¿ é educador físico e continua cantando em Santiago, onde mora, e região.