Ator formado pela UFSM traz oficina e nova edição de festa tradicional para Santa Maria

Terminam amanhã as inscrições para a oficina Partilha – Encontro Entre Atores e Criadores, que será realizada de 17 a 20 de agosto, na Casa das Artes, em Camobi. Podem participar da atividade atores, diretores e estudantes de arte, que poderão compartilhar um pouco dos conhecimentos do ator e criador Maurício Schneider.



Segundo ele, a ideia é mostrar conteúdos e abordagens as quais, muitas vezes, não se têm acesso em um curso de graduação, além de trabalhos de diretores e grupos de pesquisas do sudeste do país.

– Vou falar do trabalho com a voz, com a palavra e com o canto. Além do texto narrativo, que é muito diferente da estrutura dramática e exige outra presença e outra relação entre os atores e com o público – explica Maurício.

Gaúcho de Cerro Largo, o ator formou-se em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em 2009. Com a cara e com a coragem, mudou-se para São Paulo, onde desenvolveu sua vida profissional atuando em comerciais e em mais de 10 peças de teatro, junto a grupos de pesquisa e teatro experimental.

Um deles é a Cia Teatro Balagan, que se dedica contar histórias sobre cultura e tradições brasileiras, onde trabalha atualmente e pelo qual atua no espetáculo Cabras – Cabeças que Voam, Cabeças que Rolam. Resultado de três anos e meio de pesquisa e criação, o espetáculo, escrito por Luís Alberto de Abreu, acaba de ser selecionado para o Tang Xianzu International Theather Festival, que será realizado na China, em outubro. Isso também motivou Maurício a voltar para Santa Maria com a proposta da oficina.

– Esse é o teatro com qual tenho trabalhado todos esses anos. Um teatro comprometido com o processo e a pesquisa, com criação e investigação de linguagem. Surgiu o dever de aproveitar essa volta antes de ir me apresentar na China. São Paulo é historicamente uma cidade de teatro, tem muitas companhias, grupos e diretores e tem muita coisa para compartilhar – relata.

A vinda a Santa Maria não será só trabalho para Maurício. Aproveitando o retorno, o ator resolveu realizar mais uma edição da festa A Noite do Galo Preto – famosa no início dos anos 2000 por reunir música, intervenções teatrais e música brasileira. O evento rola na próxima sexta-feira, às 23h no Rockers Soul Food.

Evento

Partilha – Encontro Entre Atores e Criadores

– Quando – De 17 a 20 de agosto (quinta e sexta das 19h às 23h e sábado e domingo das 16h às 20h)

– Onde – Casa das Artes (Faixa Nova de Camobi, 257), sala 7

– Quanto – R$ 150. Inscrições até 15 de agosto por e-mail



Festa

A Noite do Galo Preto

– Quando – Sexta, às 23h

– Onde – Rockers Soul Food (Avenida Helvio Basso, 1.241)

– Quanto – R$ 20 (geral) e R$ 10 (estudantes)