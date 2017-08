Artista retira obra de exposição e Santa Maria e gera polêmica

Diferenças artísticas 05/08/2017 | 10h30 Atualizada em

Foto: Charles Guerra / New Co

Artista retirou sua obra do Salão Latino-Americano Foto: Charles Guerra / New Co

O XV Salão Latino-Americano de Artes Plásticas de Santa Maria revelou seus vencedores no último dia 25. Desde então, a exposição de seus destaques está aberta para visitação do público, no Museu de Arte de Santa Maria (Masm). Bem, nem todas. A artista Élle de Bernardini, selecionada pela performance Me Veja Se Puder #3, pediu que sua obra fosse retirada do salão, em forma de protesto.

Inauguração de lojas terá shows na Rua do Acampamento



A obra – que já foi apresentada no Santander Cultural e no Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul – consistia na artista, vestindo um traje vermelho, sentar-se em frente a uma câmera, na qual poderia ser observada pelo público. A performance foi apresentada na abertura do salão e, apesar de não estar exposta permanentemente na mostra, foi retirada do certame. Para Élle, o trabalho sofreu as consequências de um ¿sistema mascarado¿ no salão local.

– É um protesto à obsolescência do salão que se diz, por lei, contemporâneo, mas que, durante 15 edições, prefere e premia obras a óleo, gravuras e figurativas, ou trabalhos de alunos cuja pesquisa ainda engatinha dentro dos muros da universidade local. Além disso, os jurados do salão são seus professores, e se revezam, a cada ano, para eleger seus protegidos – reclamou Élle em seu perfil no Facebook.

Bjack lança CD e anuncia fim da banda



Em entrevista ao Diário, a artista afirmou que seria inconstitucional que jurados e participantes tivessem relação e que participassem de editais com verba pública, como é o Salão Latino-Americano. Por isso, segundo ela, professores e alunos da mesma universidade não poderiam participar do mesmo evento:

– O salão relega a segundo plano pesquisas contemporâneas sérias, fora do nicho acadêmico local, sem levar em consideração a trajetória e os processos dos artistas cuja carreira demonstra maior solidez.

O humor de Armandinho e Tapejara nas tirinhas desta sexta-feira



Élle também questiona os critérios usados pelos jurados ao escolherem os vencedores. Segundo ela, o portfólio (material para apresentação profissional) dos candidatos deveria ser levado em consideração na escolha, conforme consta no edital. Para ela, é o portfólio que difere um ¿artista de verdade de charlatões¿.

A artista também afirma que sua opinião é compartilhada com outros colegas da área, que não se manifestam por medo de retaliações.



Diretor no alvo

Performance "Couraça", de Mateus Scota, foi a grande vencedora do Salão desse ano Foto: Charles Guerra / New Co

Outra queixa da artista é o fato de Márcio Flores ser diretor do Masm há quase 10 anos. Ela acredita que isso compromete a o desempenho do salão e as atividades do museu de forma geral.

– Isso acaba criando um monopólio artístico e cultural. Além disso, não existem núcleos de curadoria, educativo ou de acervo do museu. Tudo fica monopolizado nele e isso não é legal. A comunidade reconhece o trabalho que ele fez pelo museu, porém, a mudança é necessária para oxigenar e trazer novo fôlego ao Masm. O museu é público e não de uma pessoa só – argumenta.

Cineclube vai exibir animações japonesas neste mês em Santa Maria



O artista visual Márcio Flores é um servidor técnico concursado e integrante do quadro funcional da prefeitura há mais de uma década. Devido a sua formação, foi escolhido para dirigir o museu, e está a frente dele desde 2008.

Procurado pela reportagem, Márcio não quis rebater as críticas. Mas Daniel Pereyron, presidente da Associação de Amigos do Museu de Arte de Santa Maria, saiu em sua defesa.

Pereyron alega que o cargo de diretor do Masm é uma indicação do prefeito, mas acredita que a continuidade de Márcio no posto se deve, principalmente, pela qualidade de seu trabalho.

Cancelado o show da banda Blitz em Santa Maria



– Sabemos das dificuldades de gerir e manter um espaço público funcionando com qualidade, e se hoje o museu está aberto, podemos dizer que é graças ao trabalho eficaz do Márcio e de toda sua equipe. É necessário tempo e muita dedicação – acredita Pereyron.

O presidente também discorda que as ações do Masm estejam centralizadas na figura do diretor e desmente que não haja núcleo de curadoria, instalado em 2009. Os núcleos educativos e de acervo, ele admite, não existem mesmo – mas isso não implicaria na ausência de atividades educativas ou que não haja curadoria habilitada na instituição.

O que diz a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer

As obras "#Divas" de Joselia Teixeira também foram premiadas Foto: Charles Guerra / New Co

Conforme a secretária de Cultura, Esporte e Lazer de Santa Maria, Marta Zanella, quem sugere a lista de nomes da comissão julgadora é o núcleo de curadoria do Masm e da Associação de Amigos do Masm. Nesse ano, o grupo de avaliadores contou com oito profissionais ligados à cadeia das artes visuais, desde professores (de UFSM, UFRGS, Unifra), curadores, artistas, marchands e colecionadores.

Para a secretária, casualmente, os premiados desse ano foram todos de Santa Maria. Mas afirma que não há no regulamento nada que impeça isso de ocorrer. Ela explica, ainda, que baseado na ficha de cadastro, é analisado o portfólio artístico, a obra inscrita e seu processo de desenvolvimento a partir da coerência das informações enviadas na ficha, com a visualidade nas obras apresentadas e a contribuição da arte contemporânea.

– Essas e outras informações estão no regulamento do XV Salão Latino-Americano de Artes Plásticas de Santa Maria e, como tratamos de sensibilidade e identificação com a obra inscrita, a avaliação é subjetiva conforme a história de vida de cada jurado – diz Marta.

O presidente da Associação de Amigos do Masm, Daniel Pereyron, diz confiar na escolha dos jurados. Segundo ele, o Masm tem um Núcleo de Curadoria, formado por membros de diversas entidades relacionadas às artes. Dentre as competências do núcleo está a seleção dos membros do júri do salão, escolhidos por seu conhecimento e currículo na área.

Prefeitura divulga vencedores do Concurso Literário Felippe D'Oliveira



– Por isso, posso afirmar que a escolha dos premiados reflete a contemporaneidade. Prova disso é que o vencedor do Grande Prêmio Destaque desse ano foi uma performance cuja o artista era a própria obra – ressalta Pereyron.

Odailso Berté, professor do curso de Dança da UFSM e doutor em Arte e Cultura Visual, integrou o júri do salão e defende o trabalho do grupo que ele define como ¿dedicado e honesto¿.

– Os jurados eram artistas, professores, marchands e dono de galerias. Apenas eu e outra professora somos da UFSM, dos outros seis artistas, três são de Porto Alegre, e três de outras locais – conta Berté.

O portfólio

Foto: Charles Guerra / New Co

Sobre o questionamento de Élle quanto à importância do portfólio, Berté relativiza. Segundo ele, analisar o material produzido pelos candidatos ajuda o jurado a ter referências sobre a trajetória do artista e ajuda na avaliação. Seu objeto central é a obra inscrita.

– O portfólio do artista é um instrumento de grande importância, mas não se trata de pontuar as obras já feitas em outras ocasiões ou os tantos lugares onde o artista já expôs. Não é uma avaliação do currículo, puramente, mas da obra inscrita. O portfólio pode tanto agregar elementos na consideração da presente obra avaliada, quanto produzir sombra sobre ela, no sentido de demonstrar que em outros momentos da trajetória de criação do artista outras de suas obras foram mais expressivas, ou não.

Premiados e contemporâneos

O vencedor do Grande Prêmio Destaque do Salão Latino-Americano de Artes Plásticas deste ano foi Mateus Scota, com a obra Couraça, uma performance em que seu corpo era a própria arte, uma expressão inquestionável de arte contemporânea. Além dessa, as outras duas obras premiadas e todas as menções honrosas foram criadas com técnicas tidas pela artista que protesta como tradicionais e não contemporâneas, como pintura em tela e xilogravuras.



Mas seus criadores afirmam que, apesar das técnicas serem antigas, suas obras são, sim, contemporâneas.

– Acredito na arte contemporânea como um campo aberto a investigação, onde há lugar para todo o tipo de expressão. É possível, sim, abordar questões contemporâneas através de técnicas tradicionais. O espectador crítico nos dias de hoje deve buscar compreender a pluralidade destas representações – acredita a artista Stéfani Agostini premiada com a pintura Bile Negra, que se inspira em momentos simples do seu dia para criar.

15 filmes e séries para assistir na Netflix em agosto



– Toda arte produzida na atualidade é contemporânea, simplesmente pela dimensão histórica do ato criativo. Além da xilogravura, utilizei as tecnologias computacionais para produzir os trabalhos. Todos os retratos são oriundos da rede mundial de computadores. Além disso, o conceito da obra é contemporâneo, questiona a valorização da beleza apenas na juventud. Por que não valorizar o velho? – descreve Joselia Cezimbra, sobre o processo de criação do também premiado #Divas, xilogravura que mostra os rostos das atrizes Julie Andrews, Lauren Bacall e Rita Hayworth.

A presidente da Associação de Artistas Plásticos de Santa Maria, Susane Kochham, visitou o salão na noite de abertura. Ela disse que viu uma exposição contemporânea, com trabalhos de qualidade, de diferentes propostas. Segundo ela, apesar de algumas técnicas utilizadas serem tradicionais, as propostas trazem as essências dos artistas e, junto com isso, pesquisas, técnicas e questionamentos, o que torna a obra contemporânea.

– O conceito de contemporâneo pode ser encarado com diferentes olhares. A arte contemporânea é livre em seus instrumentos de expressão. É comunicação. Discute assuntos da atualidade, provocando reflexões. É o pensamento do artista em relação a algo. É uma arte questionadora – resume.

Odailso Berté, que integrou o júri, se disse surpreso com a polêmica do salão só premiar obras tradicionais no ano em que uma performance foi a grande vencedora.

– Esse reconhecimento é algo inédito na história desse evento. O que, a meu ver, manifesta a tônica da arte contemporânea, o diálogo com o ambiente sociocultural de hoje, o questionamento, a ênfase na ação do corpo do artista, distanciando-se das noções mais modernistas da arte objeto ou da ênfase na genialidade do criador e na longevidade de sua trajetória – argumenta.



Exposição



O quê – XV Salão Latino - Americano de Artes Plásticas de Santa Maria

De – Aline Arend (Florianópolis/SC), André Venzon (Porto Alegre), André Winn (Pelotas), Camila Teixeira Dutra ( Santa Maria), Carlos Alberto Donaduzzi (Santa Maria), Caroline Biasuz (Santa Maria), Franco Julior Machado (Santa Maria), Gustavo Freitas Dias (Caçapava do Sul), Hagner Renan Saenger (Santa Maria), Joselia Cezimbra Teixeira (Santa Maria), Kelly Julia Pfuller – (Santa Maria), Luci Sgorla (Esmeralda), Luciano Mota (Caçapava do Sul), Luciano Santos (Santa Maria), Marcos Souto (Santa Maria), Marisa Grahl (Porto Alegre), Mateus Scota (Santa Maria), Natã Felipe Ullmann (Santa Maria), Polin Moreira (Santa Maria), Rebeca Lenize Stumm (Santa Maria), Stefani Trindade Agostini (Santa Maria), William Silva (Santa Maria) e Yann Ziegler (Santa Maria)

Quando – Abertura hoje à noite, às 19h30min. Visitação até 15 de agosto, de segunda a sexta-feira das 9h ao meio-dia e das 13h às 16h

Onde – Masm - Avenida Presidente Vargas, 1400

Quanto – Gratuito