AO VIVO: acompanhe a etapa classificatória do Juvenart

Dança 05/08/2017 | 14h31 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

A 15ª edição do Juvenart começou nesta manhã, em Santa Maria. Ao todo, são 58 grupos tradicionalistas de diferentes cidades do Sul, que se apresentam entre hoje e amanhã, no Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Maria.

Durante todo o dia de hoje e na manhã de domingo, ocorrem as apresentações da fase classificatória. Nesta etapa, todos os grupos sobem ao tablado para disputar uma das 15 vagas da etapa final. As apresentações seguem até as 23h de hoje. Amanhã, o evento será retomado a partir das 8h. Para assistir às apresentações, o ingresso custa R$ 10 por dia.

Acompanhe, ao vivo, as apresentações deste sábado:

PROGRAMAÇÃO

:: Sábado

Das 8h às 23h – Etapa classificatória

:: Domingo

Das 8h às 12h30min – Etapa classificatória

A partir das 13h30min – Final