Anitta contará com produtor de Justin Bieber para gravar clipe em favela carioca

Ela tá jogando bem na sua cara! 09/08/2017 | 20h17 Atualizada em

A próxima "paradinha" de Anitta será no Rio de Janeiro. Mais precisamente, numa favela da cidade. Sem dar mais detalhes, a assessoria da artista confirmou que a cantora gravará um clipe com o rapper Maejor, que é amigo e produtor do canadense Justin Bieber.

A gravação ainda contará com os brasileiros MC Zaac, Tropkillaz e DJ Yuri. No fim de julho, Anitta lançou o clipe da música Sua Cara em parceria com a drag queen Pabllo Vittar e o trio de DJs Major Lazer.

Anteriormente, a cantora, que acabou de assinar contrato com a agência digital Shots Studios, empresa que ficará responsável pelo gerenciamento da sua carreira internacional, lançou o single Paradinha, gravado em espanhol na cidade de Nova York, nos Estados Unidos.