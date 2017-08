'Anabelle 2' e 'O Filme da Minha Vida' estreiam no cinema em Santa Maria

Novidades 16/08/2017 | 17h31 Atualizada em

Nesta quinta-feira, dois novos filmes chegam ao cinema em Santa Maria. O terror Anabelle 2 e o drama dirigido pelo brasileiro Selton Mello O Filme da Minha Vida estreiam no Arcoplex. Valerian e a Cidade dos Mil Planetas, Planeta dos Macacos, Dunkirk e Meu Malvado Favorito 3 seguem em cartaz.

Confira a programação completa.

ANABELLE 2: A CRIAÇÃO DO MAL

Horários – Arcoplex Royal 1 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h40min, 17h, 19h10min e 21h20min), Arcoplex Royal 2 (legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (18h50min e 21h)

Direção – David F. Sandberg

Elenco – Stephanie Sigman, Miranda Otto, Lulu Wilson

Gênero – Terror

Classificação – 14 anos

Duração – 1h50min

Anos após a trágica morte de sua filha, um habilidoso artesão de bonecas e sua esposa decidem, por caridade, acolher em sua casa uma freira e dezenas de meninas desalojadas de um orfanato. Atormentado pelas lembranças traumáticas, o casal ainda precisa lidar com um amendrontador demônio do passado: Annabelle, criação do artesão.

O FILME DA MINHA VIDA

Horários – Arcoplex Royal 4 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h30min e 16h40min)

Direção – Selton Mello

Elenco – Johnny Massaro, Vincent Cassel, Bruna Linzmeyer

Gênero – Drama

Classificação – 14 anos

Duração – 1h53min

O jovem Tony (Johnny Massaro) decide retornar a Remanso, Serra Gaúcha, sua cidade natal. Ao chegar, ele descobre que Nicolas (Vincent Cassel), seu pai, voltou para França alegando sentir falta dos amigos e do país de origem. Tony acaba tornando-se professor, e se vê em meio aos conflitos e inexperiências juvenis.



VALERIAN E A CIDADE DOS MIL PLANETAS



Horários – Arcoplex Royal 3 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (13h50min e 16h20min)

Direção – Luc Besson

Elenco – Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen

Gênero – Aventura

Classificação – 12 anos

Duração – 2h18min

Século XXVIII. Valérian (Dane DeHaan) é um agente viajante do tempo e do espaço que luta ao lado da parceira Laureline (Cara Delevingne), por quem é apaixonado, em defesa da Terra e seus planetas aliados, continuamente atacados por bandidos intergaláticos. Quando chegam no planeta Alpha, eles precisarão acabar com uma operação comandada por grandes forças que deseja destruir os sonhos e as vidas dos dezessete milhões de habitantes do planeta.



PLANETA DOS MACACOS: A GUERRA

Horários – Arcoplex Royal 2 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h20min) e Arcoplex Royal 3 (3D dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (18h50min e 21h30min)

Direção – Matt Reeves

Elenco – Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn

Gênero – Ficção científica

Classificação – 14 anos

Duração – 2h20min

Humanos e macacos cruzam os caminhos novamente. César e seu grupo são forçados a entrar em uma guerra contra um exército de soldados liderados por um impiedoso coronel. Depois que vários macacos perdem suas vidas no conflito, César luta contra seus instintos e parte em busca de vingança. Dessa jornada, o futuro do planeta poderá estar em jogo.



DUNKIRK

Horários – Arcoplex Royal 4 (legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (19h e 21h10min)

Direção – Christopher Nolan

Elenco – Fionn Whitehead, Jack Lowden, Harry Styles

Gênero – Drama

Classificação – 12 anos

Duração – 1h47min

Na Operação Dínamo, mais conhecida como a Evacuação de Dunquerque, soldados aliados da Bélgica, do Império Britânico e da França são rodeados pelo exército alemão e devem ser resgatados durante uma feroz batalha no início da Segunda Guerra Mundial. A história acompanha três momentos distintos: uma hora de confronto no céu, onde o piloto Farrier (Tom Hardy) precisa destruir um avião inimigo, um dia inteiro em alto mar, onde o civil britânico Dawson (Mark Rylance) leva seu barco de passeio para ajudar a resgatar o exército de seu país, e uma semana na praia, onde o jovem soldado Tommy (Fionn Whitehead) busca escapar a qualquer preço.



MEU MALVADO FAVORITO 3



Horários – Arcoplex Royal 2 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (17h)

Direção – Pierre Coffin, Kyle Balda

Elenco – Leandro Hassum, Maria Clara Gueiros, Evandro Mesquita

Gênero – Animação

Classificação – Livre

Duração – 1h30min

Nos anos 1980, Balthazar Bratt fazia muito sucesso através de sua série de TV, onde interpretava um vilão chamado EvilBratt. Entretanto, o tempo passou, ele cresceu, a voz mudou e a fama se foi. Com a série cancelada, Balthazar tornou-se uma pessoa vingativa que, nas décadas seguintes, planejou seu retorno triunfal como vingança. Gru e Lucy são chamados para enfrentá-lo logo em sua reaparição, mas acabam sendo demitidos por não terem conseguido capturá-lo. Gru então descobre que possui um irmão gêmeo, Dru, e parte com a família para encontrá-lo no país em que vive.