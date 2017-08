24 opções para curtir o fim de semana em Santa Maria 

Agendão 11/08/2017 | 18h47 Atualizada em

:: SÁBADO

MÚSICA



CÉSAR OLIVEIRA E ROGÉRIO MELO



A dupla traz os sucessos da carreira para Santa Maria. O show segue as comemorações da inauguração de lojas do Grupo Grazziotion nesta semana na cidade. Começa às 19h na Praça Saldanha Marinho e é gratuito

BLUESTEQUINHO – Blues ao vivo com Aldêbar Mariano e Júnior Kanopf no Botequinho das Artes (Rua Doutor Bozano, 651), às 22. Ingresso: R$ 8

BOATE DAS CELEBRIDADES DA DIVERSIDADE – coroação da Corte da Diversidade de Santa Maria, homenagens às pessoas e coletivos do cenário LGBT, show das drag queens Thayla Fenix e Eros Ariel e o som por conta da DJ Micka Valga, às 23h no Havanna's (Rua Francisco Manuel, 150). Ingresso: R$ 15

PAULA E PÂMELA – Sertanejo. Festa Clube das Coleguinhas. Aruna Club (Avenida Walter Jobim, 300), às 23h. Ingressos: R$ 25 (antecipado). Ingressos disponíveis no site do polvo tickets

DESPACITO A FESTA – Com banda Expresso. Corujão (BR-158, km 318), às 23h. Ingresso: R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (na hora)

ROBSON SOUZA – Sertanejo. Kasarão On Stage (Bozano, esq. Duque de Caxias), às 23h. Ingresso: de graça (universitários, até 0h30min), R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (na hora). Tel: (55) 99996-1030

INDIE BOX – Pop e indie. Macondo (Rua Serafim Valandro, 643), 22h. Ingresso: R$ 10 (promocional até 22h30min) e R$ 20 (geral). À venda no site Sympla

DÉ E THIAGO + RAQUEL TOMBESI – Sertanejo. Moon Nightlife (João Pereira Henrique, 501B), às 23h. Ingressos: R$ 30 (2º lote). À venda no site da Moon

GABRIEL ALMEIDA + EDSON ROSA E BANDA – Rock e pop. Bar do Pingo (Floriano Peixoto, 1.234), 21h. Ingressos: de graça até 22h, R$ 15 (até meia-noite) e R$ 17

SAMBA EM COMCERVA – Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12

YANDÊ – Sertanejo. Lanterna Verde (Comissário Justo, 1.314), às 23h30min. Ingressos: R$ 15 (mulheres, até 0h30min), R$ 20 (homens, até 0h30min), R$ 25 (mulheres) e 30 (homens)

TUDO DI BOM – Pagode, sertanejo e funk. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 862), às 23h30min. Ingressos: R$ 20 (até às 23h30min, com consumação), R$ 20 (após às 23h30min)

TUDO DI BOM – Especial Inimigos da HP e Jeito Muleke. Freguesia Som e Bar (Avenida Fernando Ferrari, 1.360), às 21h. Ingresso: R$ 15

DOC JONES – Rock. Moto Garage (Rua Floriano Peixoto, 2.010), às 22h. Ingresso: R$ 18

SKA78 – Tributo ao Charlie Brown Jr. Rockers Soul Food (Avenida Helvio Basso, 1.241), às 23h. Ingressos: R$ 15 (estudantes) e R$ 20 (geral)

AXEL ANTUNES – Rock. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingresso: R$ 15

LOS HERMANOS TRIBUTO – Vaca Profana (Serafim Valandro, 536), às 22h. Ingresso: R$ 15

GENERAL LEE – Pop rock. Zeppelin Bar (Rua Visconde de Pelotas, 978), às 21h. Ingresso: R$ 18

TEATRO

AMANHÃ FOI OUTRO DIA

A peça se passa nos primeiros anos da década de 90 e aborda quatro dias na vida do casal Joana e Ezequiel. Espaço Cultural Victorio Faccin (Rua Duque de Caxias, 380), às 20h30min. Ingressos: R$ 8 (meia-entrada) e R$ 16 (inteira)



:: SÁBADO E DOMINGO

CINEMA

Nesta semana dois novos filmes chegaram às salas de cinema em Santa Maria. Valerian e a Cidade dos Mil Planetas e Reino Gelado 2 estrearam no Arcoplex. Planeta dos Macacos, Dunkir, Transformers: O Último Cavaleiro, Homem-Aranha: De Volta ao Lar e Meu Malvado Favorito 3 seguem em cartaz. Confira a programação completa aqui.

:: DOMINGO

MÚSICA

2 ANOS DA RÁDIO ARMAZÉM

Shows das bandas Inseto Social, Litoral Mente, Jota Pe, West Mika, BNegão Pesadelo Sonoro, Partido HC e Peleia. Performances das drag queens Victoria Williams, Léo de Deus e Mika Valga. Stand up com Régis D'Ávila e Rodrigo Pendezza e discotecagem dos comunicadores. A partir das 14h na Associação Comunitária do Núcleo Habitacional Tancredo Neves (Avenida Paulo Lauda, 705, no Bairro Tancredo Neves). É de graça

SAMBA DO ZÉ – Samba. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 862), 22h. Ingressos:

EDSON ROSA + PEDRO MONTI – Pop rock e MPB. Ponto de Cinema (Rua Angelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingresso: R$ 10

TRIO BRASILIANDO – Samba. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 18h. Ingresso: R$ 10