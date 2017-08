22 opções para curtir o fim de semana em Santa Maria 

Agendão 18/08/2017 | 18h32 Atualizada em

:: SÁBADO

MÚSICA



GY E GRAZY – Especial Maiara e Maraisa. Corujão (BR-158, km 318), às 23h. Ingresso: R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (na hora)

VICTOR PIAZ – Sertanejo. Kasarão On Stage (Bozano, esq. Duque de Caxias), às 23h. Ingresso: de graça (universitários, até 0h30min), R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (na hora). (55) 99996-1030

MEGAMIX – Pop. Macondo (Rua Serafim Valandro, 643), 22h. Ingresso: R$ 10 (promocional até 22h30min) e R$ 20 (geral). À venda no site Sympla

DESPACITO – Moon Nightlife (João Pereira Henrique, 501B), às 23h. Ingresso: R$ 30 (2º lote) e R$ 35 (3º lote). À venda no site da Moon

Samba em Comcerva Foto: Comcerva Bar / Divulgação

GABRIEL ALMEIDA + MAKING OF – Rock e pop. Bar do Pingo (Floriano Peixoto, 1.234), às 21h. Ingressos: de graça até 22h, R$ 15 (até meia-noite) e R$ 17

SAMBA EM COMCERVA – Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12

TUDO DI BOM – Pagode, sertanejo e funk. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 862), às 23h30min. Ingressos: R$ 20 (até 23h30min, com consumação), R$ 20 (após às 23h30min)

OS PRIMO DO JAIRO – MPB. Freguesia Som e Bar (Avenida Fernando Ferrari, 1.360), às 21h. Ingresso: R$ 15

CREEDENCE COVER – Rock. Moto Garage (Rua Floriano Peixoto, 2.010), às 22h. Ingresso: R$ 18

CTG Sentinela da Querência vai bailar a tradição gaúcha na Grécia



REBEL MACHINE – Rockers Soul Food (Avenida Helvio Basso, 1.241), às 23h. Ingressos: R$ 10 (estudantes) e R$ 20 (geral)

MAGICAL MYSTERY – Rock. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingresso: R$ 15

TRIBUTO ARCTIC MONKEYS – Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 22h. Ingresso: R$ 10

MEMPHIS – Rock. Zeppelin Bar (Rua Visconde de Pelotas, 978), às 21h. Ingresso: R$ 18

NÓS DUO – Com Ediana Larruscain e Leonardo Madrid. Botequinho das Artes (Rua Doutor Bozano, 651), às 22h. Entrada franca

LAZER

FESTA DO VIZINHO – Tendas com venda de produtos do Mercato Amorino e da Confiteria El Molino. Show musical com Pirisca Grecco e recreação para crianças (Rua Duque de Caxias, 1295), a partir das 15h. Entrada franca

Foto: divulgação / divulgação

TEATRO

ESPETÁCULO DE DANÇA DO VENTRE – Al Shams e o Grupo Al Shams reúnem os principais nomes da dança oriental da cidade. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº), às 20h. Ingressos: R$ 20 (antecipado), R$ 15 (sócios), R$ 10 (meia entrada) e R$ 25 (geral)

:: SÁBADO E DOMINGO

RISOTOS

Almoços, jantares e cafés coloniais são algumas das opções de eventos beneficentes para esse fim de semana. As iniciativas são promovidas por igrejas, entidades e instituições, a fim de arrecadar fundos. Os valores variam de R$ 8 a R$ 70. Confira, clicando aqui, a programação completa.

CINEMA

Foto: Divulgação

Dois novos filmes chegaram às salas de cinema em Santa Maria. Anabelle 2 e O Filme da Minha Vida estrearam no Arcoplex. Valerian e a Cidade dos Mil Planetas, Planeta dos Macacos: A Guerra, Dunkirk e Meu Malvado Favorito 3 seguem em cartaz. Confira a programação completa aqui.

:: DOMINGO

MÚSICA

SAMBA DO ZÉ – Samba. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 862), 22h. Ingressos: R$ 15 (até 23h30min, com consumação), R$ 15 (após às 23h30min)

10 opções de almoços e jantares beneficentes no final de semana



EDSON ROSA – Pop rock e MPB. Ponto de Cinema (Rua Angelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingresso: R$ 10

PABLO POHLMANN – Rock gaúcho, nacional e internacional. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 18h. Entrada franca

LAZER

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

BRIQUE DA VILA BELGA – Com Wilson Quaiato, Entre Autores e Banda San Diego. Rua Manoel Ribas, na Vila Belga, a partir das 15h. Entrada franca