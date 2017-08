12 situações que marcam a vida de todos os solteiros

Solteiro sim, sozinho nunca 15/08/2017 | 18h14 Atualizada em

Nesta terça-feira é comemorado o Dia do Solteiro. E para não deixar passar a data em branco listamos aqui, com ajuda de alguns posts no Twitter, situações que são quase rotina na vida de quem é solteiro.

1) Qual solteiro nunca ouviu "você não trouxe seu namorado(a)?"

2) E tem gente que pensa que ficar sozinho em casa é sinônimo de tristeza

via GIPHY

3) Ser solteiro é ter dois, ou três, ou quatro, ou quantos crushs quiser

4) É ver a família não perder as esperanças de ir na sua festa de casamento

#SerSolteiroÉ ir nas festas da família e sempre ouvir ... cadê o namorado? Vai casar qdo? Tá ficando p tia, hein!? Muda o disco família! pic.twitter.com/cFZKexZKBw ¿ Giordana Arese (@gigiarese) 15 de agosto de 2017

5) Acabou a festa? Achei que fosse só o esquenta!

via GIPHY

6) Ser solteiro É MUITO BOM!



via GIPHY

7) ...mas pode ser ruim também



via GIPHY

8. Tem gente que fica horas no Tinder (às vezes dá certo!)



via GIPHY

9) Tem aquele solteiro que depois de uma noite de festa recebe muuuitas solicitações de amizade no Facebook



via GIPHY

10) E há os solteiros que sempre mandam mensagem para um velho "esquema"



11) O bom de ser solteiro é poder sair para beber a hora que quiser, com quem quiser (ou sozinho mesmo!)

via GIPHY

12) É como diz a música: "se namorar fosse bom..."