12 opções para curtir a quinta em Santa Maria 

Agenda 09/08/2017 | 21h02 Atualizada em

SANDRO E CÍCERO – Sertanejo. Kasarão On Stage (Bozano, esq. Duque de Caxias), às 23h. Ingresso: de graça (mulheres com nome na lista do WhatsApp até 0h30min), R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (na hora). Tel: (55) 99996-1030



FEMME FATALE – Pop. Macondo Lugar (Rua Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingresso: R$ 10 (promocional com entrada até as 22h30min) e R$15 (geral). Ingressos no sympla.com.br

GABRIEL ALMEIDA + BANDA ROLE – Rock e pop. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 21h. Ingresso: de graça (até 22h) e R$ 10 (a partir das 22h)

SAMBA EM COMCERVA – Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001

BANDA TUDO DI BOM + DJ KARIN SPEZIA – Pagode e eletrônica. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingresso: R$ 10. Tel: (55) 3028-4334

ACÚSTICO ROCK – Moto Garage Lavagem e Botequim (R. Floriano Peixoto, 2010), às 21h. Entrada free

RICARDO BARROS – MPB. Ponto de Cinema (Rua Angelo Uglione, 1567), às 20h. Ingresso: R$ 8

CATACUMBA – Rock. Rockers Soul Food (Avenida Hélvio Basso, 1.241), às 23h. Ingressos: de graça (estudantes) e R$ 15 (geral)

Foto: Pablo Zambeli / divulgação

RAQUEL TOMBESI – Sertanejo. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingresso: R$ 12

GUSTAVO BORGES E MARINA LIMA – Bossa nova. Vaca Profana (Serafim Valandro, 536), às 21h. Ingresso: R$ 10

PABLO E ALLAN – Rock gaúcho. Festa Quinta Nacional. Zeppelin Bar (Rua Visconde de Pelotas, 978), às 21h. Ingresso: R$ 10

THE BEATLES MYSTERY TRIP COM MAGICAL MYSTERY – A banda Magical Mystery apresenta os sucessos dos Beatles em um show com canções lançadas entre os anos 1967 e 1970. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/ nº), às 20h. Ingressos: R$ 30 (antecipado), R$ 30 (sócios e meia entrada) e R$ 60 (geral)