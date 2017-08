10 músicas que não podem faltar na playlist no Dia do Solteiro

Na pista 14/08/2017 | 23h04 Atualizada em

Solteiro sim, sozinho nunca, na balada sempre. Esse é o lema da vida de muitos solteiros. E você, já parou pra pensar que existem muitas músicas que relatam essa vida de solteirice?! Pensando nisso, o Diário separou títulos que vão do sertanejo ao funk para você curtir sozinho ou com os amigos o Dia do Solteiro, comemorado neste dia 15 de agosto.



1- Major Lazer (com Anitta & Pabllo Vittar)- Sua Cara

2- Simone & Simaria (com Anitta) - Loka



3- Dennis (com Tarapí e Neblina) - Quando o DJ Mandar

4- Bruninho e Davi - Se Namorar Fosse Bom



5- Anitta - Deixa ele sofrer



6- João Neto e Frederico (com MC Kevinho) - Cê Acredita

7- Wesley Safadão (com Ronaldinho Gaúcho) - Solteiro de Novo



8- Conrado e Aleksandro - Namorar Não Vou Não



9- MC Kekel - Namorar Pra Quê?



10- Pabllo Vittar (com Rico Dalasam) - Todo Dia