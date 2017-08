10 filmes para assistir e comemorar o Dia dos Solteiros

Netflix e televisão 15/08/2017 | 11h39 Atualizada em

Cenas do filme 'Na Natureza Selvagem' Foto: Divulgação

O dia 15 de agosto é especial para aqueles que levam a sério a frase "antes só do que mal acompanhado". Quem disse que toda panela precisa de uma tampa, não é mesmo? Ser frigideira também é legal!

Esse é o dia em que você não precisa comprar presente nem dar satisfação para ninguém. Prepare um brigadeiro ou uma pipoca e aproveite para assistir a um bom filme na Netflix ou na televisão na melhor companhia: a sua!

Ser solteiro é bom...





... PORQUE VIVER SOZINHO TRAZ AUTOCONHECIMENTO:

NA NATUREZA SELVAGEM (2007)

Largar toda a carreira para viver livre. É isso que Christopher McCandless decide fazer. Após formado, ele deixa a prestigiada vida que poderia ter e escolhe viajar pelo Alasca.

Disponível na Netflix

COMER REZAR AMAR (2010)

Elizabeth (Julia Roberts) descobre que sempre teve problemas nos seus relacionamentos amorosos. Um dia, ela larga tudo, marido, trabalho, amigos, decidida a viver novas experiências em lugares diferentes por um ano inteiro. E parte para a Índia, Itália e Bali, para se reencontrar numa grande viagem de auto conhecimento.

Disponível na Netflix





... PORQUE RELACIONAMENTOS NEM SEMPRE DÃO CERTO:



ANTES SÓ DO QUE MAL CASADO (2007)

Eddie Cantrow é um solteirão convicto, que jamais teve coragem de ter um relacionamento sério e duradouro. Isto muda quando ele conhece Lila uma mulher sexy e aparentemente fabulosa. Eles decidem se casar, mesmo tendo um relacionamento há apenas seis semanas. Na lua de mel, ele descobre que Lila é bem diferente do que parecia ser.

Disponível na Netflix



500 DIAS COM ELA (2009)

Tom conhece Summer na empresa em que trabalham. Os dois começam a se envolver. Mas essa não é uma história de amor.

Disponível na Netflix



KILL BILL (2003)

Quem nunca teve vontade de matar um ex? A ex-assassina conhecida como A Noiva acorda após quatro anos em coma decidida a se vingar de Bill, seu ex-amante e chefe que tentou matá-la no dia do casamento.

Disponível na Netflix







... PORQUE CURTIR COM OS AMIGOS É DEMAIS:

CURTINDO A VIDA ADOIDADO (1986)

Ferris Bueller tem uma habilidade incomum em matar aulas. Com o intuito de matar mais um dia de aula antes da formatura, Ferris liga para escola e diz que está doente. Ele pega emprestada a Ferrari do pai do seu amigo e embarca em uma viagem de um dia pelas ruas de Chicago.

Disponível na Netflix



ANTES DE PARTIR (2007)

O bilionário Edward Cole e o mecânico Carter Chambers são dois pacientes terminais em um mesmo quarto de hospital. Quando se conhecem, resolvem escrever uma lista das coisas que desejam fazer antes de morrer e fogem do hospital para realizá-las.

Disponível na Netflix



A ÚLTIMA VIAGEM A VEGAS (2010)

Billy (Michael Douglas), Paddy (Robert De Niro), Archie (Morgan Freeman) e Sam (Kevin Kline) são amigos desde a infância e hoje são senhores de idade. Quando Billy, o solteirão do grupo, decide enfim pedir em casamento sua namorada de trinta e poucos anos, ele e os amigos resolvem viajar até Las Vegas para reviver a juventude e curtir uma tremenda despedida de solteiro. O que eles não imaginavam é que a Las Vegas atual seria bem diferente da cidade que eles conheceram décadas atrás.

TC FUN: 22h

PROJETO X (2012)

Três amigos de colégio planejam uma festa inesquecível que entrará para a história na tentativa de ficarem famosos. A notícia se espalha rapidamente e tudo foge ao controle quando os imprevistos começam a acontecer.

Disponível na Netflix



COMO SER SOLTEIRA (2016)

Alice (Dakota Johnson) acabou de sair de um relacionamento e não sabe muito bem como agir sem outra metade. Para sua sorte, ela tem uma animada amiga (Rebel Wilson) especialista na vida noturna de Nova York, que passa a ensiná-la como ser solteira.

HBO PLUS: 14h35min

