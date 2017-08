10 filmes da Netflix para assistir no dia do estudante

Entretenimento 10/08/2017 | 21h02 Atualizada em

No dia 11 de agosto é comemorado, no Brasil, o dia do estudante. A data lembra que a rotina de quem estuda nem sempre é fácil e, muitas vezes, pode ser bem estressante e cheio de privações.



Seja você estudante de ensino médio, técnico, superior ou concurseiro, uma coisa é certa: dar um break nos estudos é necessário para relaxar e descansar. Pensando nisso, preparamos uma lista com títulos que vão do drama a comédia para você rir e se emocionar.

1. A Teoria de Tudo (2014)

2. Hoje eu quero voltar sozinho (2014)

3. As vantagens de ser invisível (2012)

4. A Rede Social (2010)

5. Coach Carter: treino para a vida (2005)

6. Meninas Malvadas (2004)

7. O sorriso de Monalisa (2003)

8. 10 coisas que eu odeio em você (1999)

9. Gênio Indomável (1997)

10. Clube dos Cinco (1985)