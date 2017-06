Votação do concurso do Dia dos Namorados encerra na quarta

Concurso cultural 04/06/2017 | 16h30 Atualizada em

Falta pouco para conhecermos o casal vencedor do concurso Nosso Amor Merece uma Noite Inesquecível, que vai ganhar um presente especial para comemorar o Dia dos Namorados.



O concurso foi promovido pelo Diário, Espetiño, Valentina, Moda Íntima e Sexy Shop e Hotel Continental, e o casal da foto mais votada ganhará um jantar romântico no valor de R$ 100 (incluindo as bebidas), uma cesta de produtos sexy e uma suíte de luxo decorada especialmente para a data.

Foto: Magliele Alves

Desde o dia 1º de junho, quando iniciaram as votações, já foram quase 3 mil votos computados! Até o dia 7 de junho, você ainda pode votar quantas vezes quiser e ajudar a escolher o casal que merece levar esse presentão!

Então, é só escolher a foto mais criativa e votar!





