O que vai rolar nas novelas da Globo nesta semana

05/06/2017 | 19h39





Foto: Divulgação / Divulgação

Segunda-feira, 5 de junho

Keyla conta para as amigas sobre sua tentativa frustrada de ficar com Tato. Josefina faz uma aposta com Roney. Mitsuko não deixa Anderson falar com Tina. Ellen aceita o trabalho no colégio particular. Marta avisa a Lica que Luís e Clara irão jantar com elas. Roney ouve Tonico chorando e leva o neto para ficar com Tato e Keyla. Mitsuko discorda dos comentários de Yoko e se enfurece com a sogra. Ellen, Benê e Lica tomam conta de Tonico. Fio cobra sua aposta com Ellen. Tato aproveita uma folga de Roney e vai atrás de Keyla.



Terça-feira, 6 de junho

Keyla tenta acalmar Tonico. Juca leva um fora de Benê. Benê convence Guto a continuar com as aulas de piano. Josefina e Roney dançam juntos. Jota se incomoda ao ver Ellen dançar com Fio. Keyla e Tato ficam juntos. Juca aconselha Jota a não mentir sobre seus sentimentos por Ellen. Lica convida MB para jantar em sua casa. Lica se surpreende ao encontrar Felipe em sua casa. Anderson pede para a irmã entregar um pendrive para Tina. Clara provoca Lica. Tato pergunta por que Keyla quer manter segredo sobre o namoro.



Quarta-feira, 7 de junho

Tato se irrita com Keyla. Marta se surpreende ao ver MB deixar o quarto de Lica pela manhã. Josefina pede para assistir à aula de piano de Benê. Fio repreende Tato por brigar com Keyla. Mitsuko humilha Ellen. Keyla faz as pazes com Tato. Guto perde a paciência com Benê e os dois discutem. Julinho repara na conversa de Roney e Josefina. Benê não deixa de tocar piano para atender ao chamado de Josefina. Telma tenta falar com Tina, que expulsa a irmã de seu quarto. Ellen conta para Anderson que foi destratada na casa de Tina.



Quinta-feira, 8 de junho

Tato dá um fora em K2, que fica irritada. Benê sofre com dores nos dedos. Clara e Lica brigam na escola. Keyla decide fazer dieta e Ellen a recrimina. Tina fica arrasada ao falar com Ellen sobre sua mãe. Benê convida Keyla para correr com ela. Ellen e Jota tentam criar um novo esquema para a distribuição de livros. Lica observa Felipe ir embora com Clara. Bóris sugere que Malu e Marta façam terapia. Juca implica com Jota por causa de Ellen. Keyla se arrepende de treinar com Benê. Anderson chega para falar com Mitsuko e Tina percebe o sorriso maldoso de Telma.



Sexta-feira, 9 de junho

Anderson discute com Mitsuko, que chama os seguranças do colégio. Marta e Malu discutem na sala de Bóris. Ellen se surpreende com a briga entre Lica e Clara. Bóris convoca Luís para a reunião e Malu não gosta. Ellen se preocupa ao ver Anderson ser levado pelos seguranças do colégio. Josefina decide cozinhar para Roney. Edgar defende Mitsuko e Bóris teme por Ellen. Anderson discute com Ellen por causa de Tina. Benê, Lica e Keyla vão ao encontro de Tina. Tato diz a Keyla que ela não precisa emagrecer. Anderson sofre com a falta de Tina.

Foto: Divulgação

Segunda-feira, 5 de junho

Thomas flagra Anna no escritório. Dom Pedro faz as pazes com Domitila. Piatã não deixa Ferdinando invadir a aldeia Tucaré. Leopoldina sente o cheiro do perfume de Domitila em Dom Pedro. Elvira encontra o caderno de anotações de Joaquim. Sebastião descobre a fuga de seus escravos e desconfia de Diara. Germana perde todo o seu dinheiro. Elvira entrega a Thomas o caderno de anotações do marido. Anna afirma a Joaquim que descobrirá o que aconteceu com seu pai. Thomas manda Elvira destruir as provas que Joaquim tem contra ele. Anna e Joaquim se beijam.



Terça-feira, 6 de junho

Cecília vê Sebastião ameaçar Libério. Jacira se preocupa ao ver Jurema doente. Licurgo expulsa Germana da taberna e ela decide morar na casa de Elvira. Thomas exige que Domitila se afaste de Dom Pedro. Anna revela a Leopoldina o que descobriu sobre o marido. Ferdinando é flagrado invadindo a aldeia. Amália tem uma lembrança e pede ajuda a Peter. Madre Assunção recebe uma carta de Dom João, exigindo o embarque de Amália para Portugal. Elvira encontra um documento contra Thomas no quarto de Joaquim. Thomas decide contar a Anna sobre sua ligação com o pai dela. Joaquim descobre que Domitila é a amante de Dom Pedro.



Quarta-feira, 7 de junho

Piatã e Olinto imploram pelo perdão de Ferdinando. Domitila diz a Dom Pedro que precisa ir embora por causa de Felício. Leopoldina chora nos braços de Joaquim. Bonifácio e Joaquim constatam que o romance de Pedro e Domitila ameaça o Brasil. Germana sugere que Elvira cobre para entregar a Thomas o documento que encontrou com Joaquim. Ferdinando descobre a doença de Jurema. Anna conta a Liu suas descobertas sobre Thomas. Amália fica agitada quando Madre Assunção avisa que ela voltará para Portugal. Joaquim revela a Dom Pedro que Domitila e Thomas são cúmplices.



Quinta-feira, 8 de junho

Anna reconhece uma antiga caixa de seu pai nos pertences do marido. Jacira sofre por causa de Piatã. Dom Pedro demite Joaquim por causa de Domitila. Narcisa decide ir ao encontro de Bonifácio no Rio de Janeiro. Amália tem uma nova lembrança. Cecília decide contar a verdade sobre seu pai para Libério. Leopoldina se surpreende ao saber que Dom Pedro demitiu Joaquim. Dom Pedro pergunta se Thomas e Domitila se conhecem. Joaquim revela a Leopoldina que está trabalhando secretamente para Bonifácio. Anna visita Fred no presídio.



Sexta-feira, 9 de junho

Anna mostra a Fred a lista dos marujos de seu pai. Amália inicia um incêndio em sua cela e foge do convento. Joaquim encontra Amália desmaiada na rua e a leva para Peter. Pedro e Bonifácio têm uma reunião com Thomas. Joaquim entrega uma carta que Domitila escreveu para Thomas a Dom Pedro. Germana e Licurgo fazem as pazes. Narcisa chega ao porto e é ajudada por Hugo. Francisco conta para Thomas sobre o plano de Joaquim. Libério descobre que Cecília é filha de Sebastião. Anna decide sair de casa ao saber da ausência do marido. Joaquim e Anna se amam.



Sábado, 10 de junho

Thomas volta para casa e se irrita por não encontrar Anna. Pedro pensa em Chalaça e Domitila. Hugo começa a trabalhar na taberna. Narcisa chega ao palácio. Dom Pedro compara a letra da carta que Joaquim lhe entregou com a de Domitila. Wolfgang e Diana armam uma estratégia para libertar a família de um escravo. Piatã e Olinto são liberados para ficar na aldeia. Sebastião não deixa Madre Assunção falar com Cecília. Peter afirma a Amália que não deixará que ela volte a Portugal. Thomas vê Anna e Joaquim juntos.

Foto: Divulgação

Terça-feira, 6 de junho

Nelito e Júlio ouvem Pedrinho dizer a Breno que venderá o hotel para Eric. Pedrinho avisa a Nelito que promoverá uma festa no aniversário de Luíza. Luíza comenta com Margot que gostaria de assumir a administração do hotel. Pedrinho diz a Eric que Luíza não sabe que ele está vendendo o hotel. Márcio dá carona para Bebeth e acaba sendo perseguido por dois homens. Drica diz a Tereza que pode fazer a parte de Márcio na peça. Márcio pergunta a Bebeth quem são os homens que a estavam perseguindo. Agnaldo e Sandra Helena usam a banheira de uma das suítes do hotel. Júlio fica sabendo que ele e as tias serão despejados. Maria Pia nota que Eric ficou encantado com Luíza. Borges repreende Márcio. Márcio encontra Bebeth perdida na mata. Bebeth confessa a Márcio que estava fugindo do pai. Eric e Luíza se beijam. Malagueta avisa a Sandra Helena, Júlio e Agnaldo que eles roubarão o dinheiro da venda do hotel.

Quarta-feira, 7 de junho

Malagueta tenta convencer Júlio a roubar o dinheiro da venda do hotel com Sandra Helena e Agnaldo. Pedrinho se arrepende de ter provocado o encontro de Luíza e Eric ao saber que a neta se interessou pelo empresário. Eric e Bebeth discutem. Antônia não gosta de ser retirada de uma operação pelo delegado Siqueira. Malagueta visita o pai na cadeia. Malagueta ajuda Sandra Helena a fazer o teste de gravidez e mente para a colega dizendo que o resultado foi positivo. Eric conta para Luíza sobre sua difícil relação com Bebeth. Maria Pia diz a Madalena que conquistará Eric através de Bebeth. Borges não gosta da ideia de Márcio de se apresentar em festas infantis. Eric leva Luíza para um jantar romântico em sua casa. Luíza e Eric têm sua primeira noite de amor. Maria Pia sente raiva ao ver que Eric passou a noite com Luiza. Júlio teme o dia do aniversário de Luíza.

Quinta-feira, 8 de junho

Agnaldo aluga uma van para o roubo no hotel, usando um nome falso. O informante diz a Antônia que o chefe do roubo de cargas se chama Cássio. Eric dança com Luíza em seu aniversário. Sandra Helena seduz o segurança do hotel para distraí-lo. Bebeth destrata Maria Pia. Eric diz a Luíza que se hospedou no hotel para ficar com ela depois da festa. Bebeth furta os brincos de uma convidada da festa de Luíza. Eric presenteia Luíza com um colar. Luíza não gosta de saber que Pedrinho vendeu o hotel para Eric. Eric manda Maria Pia o esquecer. Maria Pia observa pessoas carregando as malas de Pedrinho com os dólares da venda do hotel e registra o rosto de Malagueta. Luíza se sente traída por Pedrinho e Eric. Sandra Helena comemora o resultado do roubo. Pedrinho passa mal ao saber que foi roubado. Nelito informa a Antônia sobre o roubo ao Carioca Palace. O médico avisa a Luíza que o avô será operado de emergência. Luíza se surpreende ao ver Maria Pia no hospital.

Sexta-feira, 9 de junho

Bebeth diz a Flor que roubou para satisfazê-la. Maria Pia afirma a Luíza que ama Eric. Sandra Helena conta a Júlio que está grávida. O médico comunica a Luíza que a cirurgia de Pedrinho foi um sucesso. Antônia analisa as câmeras do hotel, mas não consegue identificar os ladrões. Luíza garante a Eric que não quer mais vê-lo. Antônia revela a Luíza que Pedrinho pensava em deixar o país levando o dinheiro. Júlio disfarça sua tensão ao acompanhar Antônia nas dependências do hotel. A médica avisa a Sandra Helena que ela não está grávida. Antônia interroga Waldemir. Márcio insiste com Teresa para participar de uma festa infantil sem que o pai saiba. Maria Pia diz a Eric que Luíza continua sem querer vê-lo. A administradora do hospital informa a Luíza que o plano de saúde de Pedrinho foi cancelado. Eric anuncia a Bebeth que demitirá todos os funcionários do hotel.

Sábado, 10 de junho

Bebeth ameaça sumir caso Eric demita os funcionários do hotel. Sandra Helena conta a Agnaldo que Malagueta a enganou. Agnaldo e Sandra Helena pegam parte do dinheiro e decidem guardar em um maleiro. Agnaldo avisa a Júlio que ele precisa retirar sua mala com dinheiro da van. Nelito informa a Antônia que Pedrinho não se lembra do roubo. Lígia contrata uma personal stylist para auxiliar Maria Pia a se vestir melhor. Luíza tenta vender suas joias para pagar a conta do hospital e acaba sendo roubada. Eric decide ficar com o hotel. Waldemir alerta a Sandra Helena que sua mulher não pode descobrir sobre os dois. Agnaldo encontra Wanderley e pede ajuda ao irmão. Antônia observa a foto de Eric no jornal e percebe que ele está usando os óculos do ladrão do hotel. Pedrinho se recorda do roubo ao ver Eric e passa mal. Luíza não aceita a ajuda de Eric. Antônia detém Eric.

Foto: Reprodução

Segunda-feira, 5 de junho

Rubinho foge de Jeiza e pede informações sobre a policial para um comparsa. Bibi descobre que o marido foi embora de sua festa e se preocupa. Jeiza dança com Zeca e procura por Rubinho sem que o noivo perceba. Jeiza relata que viu Rubinho na Estudantina. Heleninha encontra, no caderno de Yuri, a foto de Rubinho colada junto a um cartaz de procurado. Ivana reclama de seu corpo para Simone. Biga se identifica com Nonato. Cibele não dá atenção para os conselhos de Shirley sobre sua vingança contra Ruy. Mira conta para Irene que Silvana falou com Caio sobre Eugênio e a vilã decide mandar uma foto da colega em situação suspeita para Eurico. Ritinha critica Joyce. Zeca se recusa a ver o filho de Ritinha. Bibi estranha o comportamento de Yuri e comenta com Rubinho. Heleninha tenta conversar com o filho. Ruy e Cibele se enfrentam. Heleninha sugere que Leila esqueça o antigo namoro entre Caio e Bibi. Rubinho é preso.

Terça-feira, 6 de junho

Bibi se desespera com a prisão de Rubinho, e Heleninha e Leila tentam tranquilizá-la. Rubinho é interrogado na delegacia. Heleninha pede para Junqueira ajudar o marido de Bibi e ele avisa a Dantas. Rubinho vê Jeiza na delegacia. Aurora recebe a notícia da prisão do genro e desconfia. Eurico mostra a foto que recebeu para Silvana. Caio pede para Dantas não mencionar seu nome no caso de Rubinho. Bibi afirma a Aurora que a culpada pela prisão do marido é Jeiza. Ivana fica decepcionada com sua psicóloga. Simone repreende Joyce por criticar Ritinha. Rubinho nega a Dantas que tenha cometido qualquer crime. Zeca pega com Cândida os documentos de Jeiza para dar entrada nos papéis do casamento. Heleninha vê a imagem do bandido da suposta quadrilha de Rubinho e lembra da foto que viu com Yuri. Bibi enfrenta Jeiza.

Quarta-feira, 7 de junho

Jeiza pede para um policial conter Bibi. Heleninha conversa com Yuri e conclui que Rubinho é culpado. Bibi fala com Rubinho. Dantas passa o caso de Rubinho para Eugênio. Cândida e Aurora reclamam dos problemas de suas filhas. Bibi sofre ao voltar para casa sem o marido. Silvana tenta alertar Joyce sobre Irene. Irene liga para Eugênio. Aurora comenta com Bibi suas suspeitas contra Rubinho. Edinalva avisa a Ritinha que Zeca entrou com o pedido de divórcio e ela fica apreensiva. Heleninha mostra a Junqueira as fotos que estavam com Yuri. Bibi vê Rubinho sendo transferido para uma penitenciária e se desespera.

Quinta-feira, 8 de junho

Junqueira sugere que Heleninha destrua as fotos que estão com Yuri. Caio vê Bibi chegando a seu escritório para falar com Eugênio. Eugênio consegue um habeas corpus para Rubinho. Cândida avisa a Jeiza que Rubinho será libertado. Heleninha reclama do descaso de Junqueira em relação às respostas de Yuri sobre o caso de Rubinho. Zeca se enfurece com a reação de Jeiza sobre o processo de seu casamento e acaba terminando o noivado com a policial. Heleninha decide denunciar Rubinho ao ver o depoimento de Jeiza na TV. Silvana decide falar com Irene. Ivana pede para conversar com Eugênio. O habeas corpus de Rubinho é revogado e Bibi fica arrasada. Eurico quase flagra Nonato ajudando Biga a escolher as lingeries para seu desfile. Heleninha sente-se culpada pela tristeza de Bibi. Bibi garante a Aurora que a culpa de Rubinho não sair da cadeia é de Jeiza. Ritinha pensa em procurar Zeca. Zeca não aceita as alianças de Jeiza de volta. Bibi reconhece as fotos de Yuri.



Sexta-feira, 9 de junho

Bibi vai à casa de Heleninha. Rubinho fica intimidado na cadeia. Cândida lamenta pelo fim do noivado de Jeiza. Yuri descobre que Heleninha usou suas fotos para denunciar Rubinho. Bibi vai com Eugênio à penitenciária. Abel tenta falar com Jeiza sobre Zeca. Eurico questiona Nonato sobre as atitudes de Biga. Ruy reclama do tio para Amaro. Bibi consegue falar com Rubinho. Silvana suspeita de que Heleninha tenha denunciado Rubinho. Ivana critica Joyce por querer impor suas vontades em relação ao filho de Ritinha. Marilda avisa a Zeca que Ritinha precisa falar com ele. Jeiza recusa o pedido para ser madrinha do filho de Ritinha. Cibele pensa em uma maneira de perturbar Ruy. Joyce pede para Ruy não desistir da empresa. Ritinha consegue falar com Zeca. Bibi afirma que se vingará de Jeiza. Silvana vai à casa de Heleninha. Bibi é intimidada por bandidos na porta de sua casa.



Sábado, 10 de junho

Bibi decide se aconselhar com Eugênio. Silvana convence Yuri a conversar com ela. Cândida teme pela segurança de Jeiza. Zeca e Jeiza não conseguem se entender. Bibi vai ao batalhão onde Jeiza trabalha. Edinalva garante a Ritinha que resolverá o seu problema. Abel não se conforma com o fim do noivado de Zeca. Jeiza treina com Alan. Eugênio pensa em abandonar o caso de Rubinho. Aurora tenta acalmar Bibi. Eugênio discute com Joyce e fica abalado. Rubinho é ameaçado em sua cela. Caio afirma a Leila que não quer se envolver com o caso de Rubinho. Eugênio comunica a Bibi que não irá mais defender Rubinho e decide procurar Irene. Shirley tenta convencer Cibele a desistir de usar Amaro para se vingar de Ruy. Eugênio e Irene se beijam.



*Os resumos dos capítulos estão sujeitos a mudanças em função da edição da novela.