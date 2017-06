Inicia, hoje, a 1ª Semana Nacional de Arquivos

Cultura 05/06/2017 | 15h02 Atualizada em

O Arquivo Nacional e a Fundação Casa de Rui Barbosa, ambos do Rio de Janeiro, promovem de hoje até sábado, as atividades do Arquivos abertos, cultura e patrimônio, que integram a 1ª Semana Nacional de Arquivos. O evento, que ocorre no Arquivo Histórico de Santa Maria, tem o objetivo de mobilizar instituições arquivísticas, centros de memória e documentação e, para isso, serão oferecidos eventos acadêmicos, artísticos e culturais.

A programação irá contar com oficina de leitura, introdução ao tratamento de arquivos pessoais e contação de histórias sobre os primeiros professores e servidores do curso de Arquivologia da UFSM. As vagas são limitadas e os interessados devem realizar a inscrição antecipadamente.

16 espetáculos para assistir em junho em Santa Maria



As atividades da I Semana Nacional de Arquivos têm a realização a Prefeitura Municipal de Santa Maria, do Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria e Associação dos Arquivistas do Estado do Rio Grande do Sul, com apoio do Curso de Arquivologia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e da Associação dos Amigos do Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria (AMARQHIST).