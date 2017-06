Confira os opções para curtir a noite de segunda em Santa Maria 

Agenda 04/06/2017 | 22h33 Atualizada em

RENATO MIRAILH – MPB. Ponto de Cinema (Rua Angelo Uglione, 1.567) às 21h. Ingresso: R$ 10. Tel: (55) 3221-8800



SAMBA EM COMCERVA – Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001

JOCA FARIAS – Pop rock e MPB. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3025-5115



Exposição

Exposição Mudanças ¿ Este é o Nosso Lugar Foto: André Venzon / Divulgação

MUDANÇAS – ESTE É O NOSSO LUGAR – Mostra com 30 obras que destacam o olhar fotográfico do artista porto-alegrense André Venzon. Museu de Arte de Santa Maria (Av. Pres. Vargas, 1.400), de segunda à sexta-feira, das 9h ao meio-dia e das 13h às 16h. Até 30 de junho. Entrada franca.

A agenda da semana no Theatro

1 MILHÃO DE ANOS EM 1 HORA – Espetáculo de Colin Quinn e Jerry Seinfeld tem a versão no Brasil de Marcelo Adnet e produção de Little John. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº). Dia 6 e 7 de junho, às 20h. Ingressos: R$ 30 (meia-entrada, professores, sócios do teatro e do clube do assinante DSM), R$ 45 (antecipado com doação de material escolar) e R$ 60 (na hora, geral).

LEDORES DO BREU – Inspirado no pensamento e na prática do educador Paulo Freire e nas obras do poeta Zé da Luz e do ficcionista Guimarães Rosa. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº). Dia 8 de junho, às 20h. Entrada franca.

Exposição reúne imagens de André Venzon



O GATO DE BOTAS, QUEM DISSE QUE SÓ O CÃO É O MELHOR AMIGO DO HOMEM? – Inspirada o conto de Charles Perrault, a montagem gaúcha narra as aventuras de um grupo de gatos que vem a público reivindicar o título de "melhor amigo do homem". Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº). Dia 9 de junho, às 19h30min. Ingressos: R$ 12 (meia-entrada), R$ 14 (sócios) e R$ 25 (geral)

CLAUS E VANESSA – Show da dupla. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº). Dia 10 de junho, às 20h. R$ 12 (meia-entrada), R$ 14 (sócios) e R$ 25 (geral).

FRIDA KAHLO, À REVOLUÇÃO! – Espetáculo inspirado livremente na vida e na obra da poderosa pintora mexicana. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº). Dia 11 de junho, às 19h. Ingressos: R$ 12 (meia-entrada), R$ 14 (sócios) e R$ 25 (geral).