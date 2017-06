Atriz formada em Santa Maria integra elenco de filme americano

Cinema 05/06/2017 | 11h31 Atualizada em

A atriz Paula Lafayette, 33 anos, vive com inegável deslumbre o sonho do cinema norte-americano. Com formação em Teatro pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), ela aguarda com ansiedade o lançamento do filme Roxana, uma produção do ator James Franco e que virou a porta de entrada da atriz no mundo de glamour de Hollywood. A obra está em fase de finalização e deve ter divulgação nos cinemas da América do Norte nos próximos meses.



Por enquanto, não há previsão se será lançado no Brasil. A produção independente tem o vencedor do Globo de Ouro e indicado ao Oscar de melhor ator por 127 Horas (2011) como produtor executivo. James Franco não participa como ator, mas esteve envolvido diretamente na escolha do elenco.Para Paula, Roxana se apresenta como um marco na sua carreira. Na seleção dos atores, ela precisou ficar frente a frente com o próprio astro hollywoodiano e ser bastante convincente em seu teste para ser escolhida. Após a seleção, fez três meses de aula de interpretação com Franco.

Os bastidores da filmagem revelariam à atriz não somente a chance de participar de um longa norte-americano. O filme promoveu, também, uma grande mudança em sua vida pessoal. Foi durante as filmagens, em 2016, que a atriz conheceu o diretor de fotografia Alex Grossfeld, com quem se casou e divide um apartamento na região norte de Hollywood, na Califórnia.Nada mais especial para uma jovem atriz que, há nove anos, saiu de casa para tentar atuar nas telonas do que morar no coração do cinema norte-americano, convivendo com artistas e pessoas ligadas à sétima arte.



– É um sonho ter a oportunidade de viver essa realidade. Meus pais, que sempre me apoiaram, têm orgulho disso, e sempre tive saúde e garra para sair atrás desse sonho – afirma Paula.

Baseado no livro de mesmo nome de Daniel Defoe, Roxana conta a história de uma aristocrata (Michelle Arthur) internada em um asilo para doentes mentais controlado por uma equipe malévola. A paciente encontra ajuda de outra mulher, a jovem Alice (Lidiya Korotko), para tentar fugir do local. Paula vive a enfermeira Anna, uma das integrantes da macabra equipe de atendentes do sanatório. Durante uma peça de teatro intitulada Roxana, usada como recuperação dos internos, a rica paciente e sua amiga veem a chance de sair daquele lugar escuro. O drama está em fase de pós-produção.

Em Santa Maria, Paula ficou conhecida pelas atuações em mais de 10 espetáculos teatrais, workshops e participações em grupos locais, como a Cia Retalhos de Teatro e da turma do Uivo do Coyote, da qual foi uma das fundadoras. A ¿cariúcha¿ – como ela se define por ter nascido no Rio de Janeiro mas crescido no Rio Grande do Sul – deixou Santa Maria em 2008, aos 24 anos, em busca do sonho da tela grande.Nesse tempo, passou uma temporada no Rio de Janeiro, onde fez dois comerciais e uma ponta na novela global Aquele Beijo, dirigida por Miguel Falabella e em que conheceu as atrizes Marília Pêra, falecida em 2016, e Cláudia Jimenez.

– As portas se abriam e se fechavam na mesma velocidade, e o doce era tirado da minha boca deixando um gosto bastante amargo – recorda.

Frustrada com a carreira que não decolava, Paula voou, em 2013, para Sydney, na Austrália. Foi lá na terra dos cangurus, onde trabalhou como professora de inglês, que ela teve a primeira chance internacional. Ela fez parte da série de TV Wonderland, sucesso de audiência na Austrália em 2013. Foi um golpe de sorte, associado ao talento que desenvolveu nos palcos de teatro.

– Eu estava no lugar certo na hora certa, pois estavam atrás de uma atriz brasileira. Tirei a sorte grande e fui escolhida para fazer parte de quatro capítulos de uma das séries mais famosas, de um dos canais mais populares do país – conta.

Embora a série não tenha chegado ao Brasil, é possível assistir a alguns trechos da atuação da atriz santa-mariense de coração no videobook de Paula, no YouTube. Para ela, foi o início do sonho.

– Costumo dizer que esta é a minha pequena história de Cinderela – completa.

Atualmente, a jovem atriz tem atuado em peças teatrais de Los Angeles. Com seu rosto latino, que lembra o da atriz de origem cubana Eva Mendes, Paula espera agora ter novas oportunidades no cinema dos Estados Unidos. Talento para isso ela já mostra ter.