A busca por um dos melhores restaurantes do mundo

Nos anos de 2014 e 2015, estive fazendo um estágio pós-doutoral na Inglaterra com minha família. Imaginávamos que haveriam muitos dias de neve lá, porém, como estávamos numa grande ilha, a umidade é constante, mas a neve é bastante escassa.



Como minhas filhas, principalmente a menor, estavam loucas para fazer aquelas brincadeiras de neve que tanto se vê nos filmes, começamos a procurar alguns lugares para visitar.



Nessas buscas, veio a ideia de irmos a Copenhagen, capital da Dinamarca, em fevereiro (auge do inverno europeu).

Copenhagen é uma cidade belíssima e cheia de atrações: tem os jardins Tivoli, um dos mais antigos parques de diversão do mundo (do século 19 e que fecha no inverno), a Cervejaria Carlsberg (em cujos jardins podemos encontrar até esculturas de Rodin), a estátua da pequena sereia (personagem icônico do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen), o Ny Carlsberg Glyptotek (museu que abriga a coleção de arte dos donos da Cervejaria Calsberg, cuja coleção de estátuas de Degas é a mais completa do mundo e o café com vista para seus jardins internos é belíssimo), as jóias da coroa, entre tantas outras atrações, além de um povo extremamente receptivo e caloroso e um dos mais afamados cachorros quentes de rua do mundo.

Porém, o que poucos sabem é que em Copenhagen se encontra um dos restaurantes mais famosos do mundo, duas estrelas no Guia Michelan e eleito o melhor restaurante do mundo pela Revista Britânica de Restaurantes por quatro anos (2012, 2011, 2012 e 2014), o NOMA.



Sabendo disso, fui para a Internet verificar se havia disponibilidade de reservas, para a data em que estaríamos lá. Como não havia reservas disponíveis, liguei para verificar se havia uma lista de espera ou algo parecido. Para minha surpresa, o restaurante estava funcionando, mas em Tóquio. Todos os anos, durante a baixa temporada, eles se mudam com toda a sua equipe para algum lugar do mundo. Neste ano, esteve no México.



Perguntei ao atendente se ele poderia me sugerir algum outro restaurante e ele prontamente respondeu, GERANIUM, cujo chefe Rasmus Kofoed, havia ganho em 2011 uma das mais importantes competições de alta cozinha no mundo (o Bocuse D¿Or), após ter ficado em segundo lugar em 2007 e terceiro lugar em 2005, além de contar com três estrelas no Guia Michelin (classificação máxima, são somente 116 restaurantes no mundo, superando o NOMA). Fiquei bastante empolgado e consegui as reservas.

Na cozinha do Geranium Foto: Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Para nossa surpresa, o restaurante fica localizado no último andar do maior estádio de futebol da Dinamarca (o Parken Stadium, casa do FC Copenhagen), com uma vista panorâmica incrível. Chegamos lá numa noite chuvosa no dia 18 de fevereiro de 2015. Já tinha reservado o menu degustação hamonizado com vinhos. São poucas mesas, cada uma com uma pessoa responsável e, que além de fazer o serviço, explica todos os pratos e qual a maneira de melhor apreciá-los. Afinal seriam 21 sensações diferentes e 8 vinhos para harmonizar.

Comemos pratos que pareciam metal, pedra, carvão, ovos de mini-dinossauros, todos com sabores maravilhosos e um visual único. No meio da refeição veio o convite da atendente para degustarmos um prato na cozinha do restaurante e conhecermos o chefe e sua equipe.



Tiramos fotos e foi a maior tietagem. Eu estava meio extasiado com tudo o que estava acontecendo, literalmente uma experiência única na vida. Também coloquei uma foto do cardápio, onde as pessoas poderão observar de um lado os pratos e do outro os vinhos utilizados para a harmonização, um espetáculo de escolhas do sommelier, usando o que nós chamaríamos de harmonizações dos sonhos.



Só posso dizer que essa orgia enogastronômica nunca mais será esquecida!