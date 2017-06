8 opções para aproveitar a terça em Santa Maria 

Agenda 05/06/2017 | 22h33 Atualizada em

GABRIEL ALMEIDA + BLACK DUO – Bar do Pingo (Floriano Peixoto, 1.234), às 21h. Ingressos: grátis (até 22h), R$ 10 (a partir das 22h) e R$ 15 (após a meia-noite). Tel: (55) 3028- 7887

SARAU ELÉTRICO – Com Rogério Corrêa. Ponto de Cinema (Av. Ângelo Uglione, 1.567), às 19h30. Ingresso: R$ 8. Tel: (55) 3221-8800

SEXTA ETÍLICA – Rock. Moto Garage Lavagem e Botequim (Rua Floriano Peixoto, 2010), às 19h. Entrada gratuita.

RICARDO BARROS – Pop rock e MPB. Champanharia. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.741), às 19h. Ingresso: R$ 18 (mulheres ganham uma espumante de cortesia). Tel: (55) 3025-5115

JORDANA HENRIQUES – MPB, black music e reggae. Vaca Profana (Serafim Valandro, 536), 21h. Entrada gratuita

ALINE FREITAS E GABRIEL OPITZ – Samba e bossa. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001

Mais opções culturais na cidade

MUDANÇAS – ESTE É O NOSSO LUGAR – Mostra com 30 obras que destacam o olhar fotográfico do artista porto-alegrense André Venzon. Museu de Arte de Santa Maria (Avenida Presidente Vargas, 1.400), de segunda à sexta-feira, das 9h ao meio-dia e das 13h às 16h. Até 30 de junho. Entrada franca

Mudanças ¿ Este é o Nosso Lugar Foto: André Venzon / Divulgação

Teatro

1 MILHÃO DE ANOS EM 1 HORA – Espetáculo de Colin Quinn e Jerry Seinfeld tem a versão no Brasil de Marcelo Adnet e produção de Little John. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº). Dia 6 e 7 de junho, às 20h. Ingressos: R$ 30 (meia-entrada, professores, sócios do teatro e do clube do assinante Diário), R$ 45 (antecipado com doação de material escolar) e R$ 60 (na hora, geral).