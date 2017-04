Vídeo: Guantánamo Groove lança clipe no Nivea Viva para 120 mil pessoas 

Que orgulho!! 03/04/2017 | 12h56 Atualizada em

Cerca de 120 mil pessoas, conforme a organização do evento, assistiram ao lançamento do vídeo da música Saiba Ver o Sol, da banda santa-mariense Guantánamo Groove, neste domingo, no Anfiteatro Pôr do Sol, em Porto Alegre.

Confira o serviço dos shows de Vitor Ramil, Anitta, Simone & Simaria e Nando Reis



O clipe foi exibido durante o show Nivea Viva – Jorge Ben Jor que reuniu no mesmo palco o homenageado, a banda Skank e a cantora Céu.

O vocalista Yuri ML com Skank, Céu e o homenageado Jorge Ben Jor, ao fundo. Câmera quebrada não foi empecilho para o registro Foto: Reprodução

A Guantánamo Groove foi o grupo vencedor de uma votação virtual que escolheu uma banda gaúcha para participar do festival. Após o resultado exitoso, os integrantes viajaram para São Paulo, no fim de março, para gravar o vídeo que foi exibido no telão do evento. Dois ônibus de excursão, com 88 pessoas, saíram de Santa Maria rumo a Porto Alegre. Os passageiros foram curtir o show e prestigiar a banda daqui.



88 pessoas de Santa Maria embarcaram em dois ônibus de excursão para conferir de perto o show Foto: Reprodução

Conforme Yuri ML, vocalista da Guantánamo, foi muito bacana dividir esse momento com parte da galera que ajudou a banda a chegar lá.

– Isso simboliza bastante para nós. É o interior ocupando o seu espaço na Capital, dentro da programação de um show nacional. E o pessoal gostou bastante do que viu, curtiu o clipe. É nós também nos divertimos muito. Encontramos a galera do Skank, a Céu e cumprimentamos o mestre Jorge Ben. Enfim, foi um dia e tanto para nós. É muita felicidade! – resume Yuri.