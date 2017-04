VÍDEO: divulgado o trailer aterrorizante de "Annabelle 2: A Criação do Mal"

Em breve 02/04/2017 | 16h57 Atualizada em





Foto: Warner Bros. / Divulgação

A boneca mais demoníaca das telonas está voltando para aterrorizar nossas vidas. Depois dos sucesso de Annabelle (2014), que arrecadou mais de 250 milhões de dólares, a Warner Bros. deu sinal verde para a continuação do filme de terror derivado do universo de "Invocação do Mal". O novo filme vai mostrar como a boneca maligna foi criada.



Veja a programação completa das salas de cinema de Santa Maria



Anos após a trágica morte de sua filha, um habilidoso artesão de bonecas e sua esposa decidem acolher, em sua casa, uma freira e dezenas de meninas desalojadas de um orfanato. Atormentado pelas lembranças traumáticas, o casal ainda precisa lidar com um amedrontador demônio do passado: Annabelle, criação do artesão.



Assista ao arrepiante trailer:



Do mesmo diretor de "Quando as Luzes se Apagam", David F. Sandberg, "Annabelle 2: A Criação do Mal" tem estreia prevista para agosto nos cinemas brasileiros.



via GIPHY