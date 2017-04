"Smurfs" e "A Cabana" estreiam no cinema em Santa Maria

Telonas 05/04/2017 | 20h07 Atualizada em

OS SMURFS E A VILA PERDIDA

Horários – Arcoplex Royal 3 (3D dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (13h30min, 15h30min, 17h30min, 19h30min e 21h30mi) e Arcoplex Royal 4 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h30min)

Direção – Kelly Asbury

Gênero – Animação e comédia

Classificação – Livre

Duração – 1h30min

Smurfette não está contente: ela começa a perceber que todos os homens do vilarejo dos Smurfs têm uma função precisa na comunidade, menos ela. Indignada, ela parte em busca de novas descobertas, e conhece uma Floresta Encantada, com diversas criaturas mágicas. Enquanto isso, o vilão Gargamel segue os seus passos.



A CABANA

Horários – Arcoplex Royal 4 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (16h30min e 19h) e Arcoplex Royal 4 (legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (21h30min)

Direção – Stuart Hazeldine

Gênero – Drama

Classificação – 12 anos

Duração – 2h13min

Um homem vive atormentado após perder a sua filha mais nova, cujo corpo nunca foi encontrado, mas sinais de que ela teria sido violentada e assassinada são encontrados em uma cabana nas montanhas. Anos depois da tragédia, ele recebe um chamado misterioso para retornar a esse local, onde ele vai receber uma lição de vida.



O PODEROSO CHEFINHO



Horários – Arcoplex Royal 2 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (13h20min, 15h20min, 17h20mi e 19h20min)

Direção – Tom McGrath

Gênero – Animação e comédia

Classificação – Livre

Duração – 1h37min

Um bebê falante que usa terno e carrega uma maleta misteriosa une forças com seu irmão mais velho invejoso para impedir que um inescrupuloso CEO acabe com o amor no mundo. A missão é salvar os pais, impedir a catástrofe e provar que o mais intenso dos sentimentos é uma poderosa força.

A VIGILANTE DO AMANHÃ: GHOST IN THE SHELL

Horários – Arcoplex Royal 2 (legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (21h20min)

Direção – Rupert Sanders

Gênero – Ação, Ficção científica

Classificação – 14 anos

Duração – 1h 47min

Num mundo pós 2029, cérebros se fundem facilmente a computadores e a tecnologia está em todos os lugares. Motoko Kusanagi, conhecida como Major, é uma ciborgue com experiência militar que comanda um esquadrão de elite especializado em combater crimes cibernéticos.

FRAGMENTADO

Horários – Arcoplex Royal 1 (legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (21h30min)

Direção – M. Night Shyamalan

Gênero – Suspense, Fantasia, Terror

Classificação – 14 anos

Duração – 1h57min

Kevin (James McAvoy) possui 23 personalidades distintas e consegue alterná-las quimicamente em seu organismo apenas com a força do pensamento. Um dia, ele sequestra três adolescentes que encontra em um estacionamento. Vivendo em cativeiro, elas passam a conhecer as diferentes facetas de Kevin e precisam encontrar algum meio de escapar.

A BELA E A FERA

Horários _ Arcoplex Royal 1 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h e 16h30min), Arcoplex Royal 1 (legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (19h)

Direção _ Bill Condon

Gênero _ Fantasia, musical

Elenco _ Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans

Classificação _ 10 anos

Duração _ 2h09min

Moradora de uma pequena aldeia francesa, Bela (Emma Watson) tem o pai capturado pela Fera (Dan Stevens) e decide entregar sua vida ao estranho ser em troca da liberdade dele. No castelo, ela conhece objetos mágicos e descobre que a Fera é, na verdade, um príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana.