Professor da UFSM estreia coluna sobre gastronomia e viagem no site do Diário 

02/04/2017

Foto: Rafael Sanches Guerra / NewCo DSM



A primeira empadinha de camarão que tenho lembrança e que, até hoje salivo, comi em Porto Belo (SC), numa casinha que ficava na pracinha da entrada da cidade. Os tempos eram outros, a BR-101 ainda não era duplicada, a areia de Bombinhas ainda era branquinha, o camping do Retiro dos Padres ainda não tinha luz elétrica e Quatro Ilhas era só para os locais.



Porém, os pais de minha namorada alugavam uma casa em Camboriú, e meu irmão do coração (Mano Petrucci) também namorava uma menina cujos pais tinham casa lá. Numa de nossas idas a Porto Belo, ele me apresentou a iguaria.



Desde aquela época venho tentando receitas, temperos, sabores, no objetivo de me aproximar daquele sentimento. Talvez nunca chegue, pois paixões, verões e momentos são difíceis de reproduzir. O mais perto que pude chegar é a receita que compartilho agora, que é acompanhada de meu primeiro vídeo para essa mídia que é novidade para mim.

Espero que vocês aproveitem e me ajudem a resgatar esse sentimento. Nessa coluna, vou tentar passar também algumas dicas de harmonização com vinhos para que possamos aproveitar ainda mais nossas comidinhas.



A empadinha é feita com uma massa (Pâte Brisée) que tem como componentes principais: farinha e manteiga (carboidrato e gordura), além do recheio de camarão (frutos do mar).



As harmonizações, normalmente, se dão por contraste ou por similaridade. Buscamos um vinho com bastante acidez, para contrastar com a gordura da massa e a doçura do carboidrato e do camarão. Por isso, evite os tintos. Dê preferência aos brancos com acidez elevada, secos e leves (Riesling, Sauvignon Blanc, Pinot Grigio, Chardonnay leve).



No caso da empadinha, recomendo um bom espumante nacional Brut, onde temos uma grande oferta de qualidade com uma ótima relação custo/benefício.



Até a próxima orgia enogastronômica.