O que vai rolar nas novelas da Globo esta semana

Televisão 03/04/2017 | 12h11 Atualizada em

Os principais acontecimentos das novelas da Rede Globo. As informações são do site oficial da tevê e estão sujeitas a alterações.

Foto: Divulgação / Divulgação

Segunda, 3 de abril

Tânia comenta com Joana que Caio a ameaçou. Belloto e Jéssica sugerem que Joana permita as aulas de Mônica para divulgar a academia. Sula se enfurece por Rômulo não querer participar do Grand Prix de MMA por causa de Nanda. Joana se emociona ao visitar Ricardo. Jabá, Juliana, Júnior e Martinha pedem que Lucas vá a uma festa de despedida. Joana questiona Caio sobre a ameaça que fez a Tânia. Gabriel e Giovane se preocupam com Cléo. Martinha sente dores, mas decide sair para dançar com os amigos. Luiza discute com Lucas. Sula procura Nanda. Martinha entra em trabalho de parto durante o baile. Bárbara proíbe Joana de visitar Ricardo no hospital.

Terça, 4 de abril



Bárbara discute com Joana. Martinha exige que os amigos avisem a Lucas sobre o parto. Jéssica se desespera ao saber que a irmã foi para o hospital. Luiza esconde o celular de Lucas na mochila de Fábio. O bebê de Martinha nasce, mas é internado na UTI neonatal. Nanda convence Rômulo a participar do Grand Prix de MMA. Bárbara reclama com Caio por ele ter defendido Joana. Tânia, Joana e Nanda tentam animar Jéssica. Jabá, Juliana, Júnior e Lucas confortam Martinha. Mônica se diverte com Belloto. Joana se preocupa com a ida de Mauro à academia. Gabriel critica as atitudes de Bárbara. Joana tenta convencer Mauro a investir na Forma e ele exige manter Vanderson como um atleta patrocinado. Renato tira satisfações com Sula. Rômulo faz fisioterapia na Forma. Luiza visita Martinha no hospital. Joana vê Vanderson atacar Nanda e o expulsa da academia.

Quarta, 5 de abril

Nanda convence Joana a patrocinar Rômulo. Martinha reclama da visita de Luiza. Todos disputam a atenção de Mônica. Martinha volta para casa com Lucas e o filho. Joana inicia a criação de um site para a Forma. Martinha não gosta quando Lucas recebe um telefonema de Luiza. Nanda explica a Jéssica por que não assistirá à luta de Rômulo. Martinha fica encantada com Mônica. Mauro avisa a Joana que vendeu sua parte na academia. Lucas pensa em convidar Luiza para visitar o filho e Martinha não gosta. Joana demonstra a Tânia sua insegurança com o novo sócio da Forma. Começa a luta de Rômulo. Caio anuncia a Bárbara que é o novo sócio da academia.

Quinta, 6 de abril

Bárbara se anima com a notícia de Caio. Belloto repreende Rômulo por se preocupar com a ausência de Nanda. Giovane, Gabriel e Jorjão cuidam de Cléo. Rômulo vence a luta e Belloto comemora. Caio afirma a Ricardo que ficará com tudo o que pertence a ele. Jéssica se incomoda ao ver o entrosamento entre Mônica e Belloto. Cléo confunde Gabriel com o filho. Nanda termina o namoro com Renato. Fábio apoia Manuela e a deixa comovida. Jorjão e Gabriel se emocionam com Cléo. Jéssica reclama da intimidade entre Belloto e Mônica. Rômulo beija Sula. Arthur acampa com Belinha. Caio conta para Joana que ele é o novo sócio da academia.

Sexta, 7 de abril

Joana estranha a afirmação de Caio sobre Ricardo não sair do hospital. Sula se declara para Rômulo. Nanda conta para Jéssica que terminou o namoro com Renato. Bárbara gosta quando Caio diz que ela o representará na academia. Mônica divulga a aula com Belloto nas redes sociais e Jéssica se incomoda. Tânia não acredita na boa vontade de Caio. Manuela incentiva Luiza a ir com a turma visitar Martinha. Jéssica acusa Belloto de querer se aproveitar do sucesso de Mônica. Tita não acredita que Bárbara seja uma boa administradora para a Forma. Martinha pede para Luiza sair de sua casa. Bárbara anuncia a volta à academia e todos ficam apreensivos. Rômulo pede para namorar Sula, mas se arrepende ao descobrir que Nanda terminou com Renato. Bárbara ironiza Joana por achar que Caio irá ajudá-la.

Foto: Divulgação

Segunda, 3 de abril

Anna tenta se livrar de Pedro. Sebastião avisa a Thomas que ele terá uma audiência com Dom João. Ferdinando e Letícia impedem que Piatã os acompanhe na expedição. Jacira finge ser amiga de Joaquim. Wolfgang foge de Elvira. Leopoldina conta para a Anna que Carlota atacou Piatã. Anna não consegue contar para Piatã que Pedro a beijou à força. Catarina revela que foi roubada por Elvira, e Germana e Licurgo exigem que ela passe a trabalhar na taberna. Guayi manda os guerreiros da aldeia levarem Joaquim até ele. Thomas estranha ao ver Pedro em sua audiência com Dom João. Patrício não gosta de ouvir Leopoldina falando de Carlota. Thomas convence Dom João a lhe dar um cargo de confiança para investigar um complô contra a monarquia. Jacinto finge conhecer os índios e convida Piatã para uma expedição à mata. Joaquim cai em uma armadilha de Guayi.

Terça, 4 de abril



Guayi e os guerreiros deixam Joaquim preso no meio da mata. Piatã foge de Carlota. Anna teme que Leopoldina não acredite que ela foi assediada por Dom Pedro. Thomas recebe um cargo de confiança e Carlota e Dom Pedro não gostam. Piatã questiona Jacinto sobre o dia de sua expedição. Joaquim é resgatado por jagunços que tentam encontrar a aldeia dos índios. Jacira sai à procura de Joaquim. Pedro se diverte com Leopoldina na praia. Shultz expulsa a cozinheira Nívea da chácara de Wolfgang. Carmem, sobrinha de Licurgo, chega e pede pra trabalhar na taberna. Anna pede para Thomas ajudá-la a encontrar Piatã. Guayi liberta Joaquim da armadilha e implora que ele salve seu povo. Os jagunços se aproximam do local onde fica a aldeia. Joaquim consegue alertar os índios sobre a chegada dos jagunços à aldeia.

Quarta, 5 de abril

Joaquim luta com os índios contra os jagunços. Jacinto percebe a falta de habilidade de Piatã na mata. Carmem dá à luz um menino e, antes de morrer, pede para Elvira cuidar de seu filho. Joaquim conta para Ubirajara como foi parar no meio da mata. Licurgo retira o filho de Carmem de Elvira e o leva para um orfanato. Pedro invade o quarto de Anna. Jacinto deixa Piatã sozinho na mata. Anna conta para Thomas que está sendo assediada por Dom Pedro. Pedro briga com Leopoldina e a deixa sozinha na floresta. Olinto avisa que Joaquim poderá ir para o Rio de Janeiro. Pedro procura por Leopoldina. Thomas instrui Nívea para trabalhar em sua casa. Pedro obriga Anna a dançar com ele e Carlota o repreende. Piatã tem uma lembrança de sua infância com seu pai índio. Elvira resgata o filho de Carmem do orfanato e o leva de volta para a taberna. O capitão do navio confirma a morte de Joaquim para Anna. Joaquim e os Tucarés são atacados por outros índios. Thomas sugere que Anna invente que está comprometida com ele.

Quinta, 6 de abril

Anna aceita a proposta de Thomas. Jacinto garante que Piatã não voltará para a cidade. Anna e Thomas contam a Pedro e Leopoldina que estão namorando. Sebastião leva Diara para cozinhar para Wolfgang. Ubirajara tenta negociar a passagem dos Tucarés com Caurê. Anna não consegue explicar para Leopoldina por que firmou um compromisso com Thomas. Joaquim se irrita quando os Tupiniquins declaram guerra contra os Tucarés. Pedro afirma a Chalaça que irá desmascarar Thomas. Elvira esconde Quinzinho de Licurgo e Germana. Thomas mostra para Dom João a lista que recebeu de Sebastião, com os nomes dos falsos rebeldes que foram presos. Ferdinando e Letícia encontram Piatã desacordado na mata. Joaquim descobre sua missão com os índios. Dom João manda Thomas para Cisplatina e Pedro comemora.

Sexta, 7 de abril

Thomas despede-se de Anna e promete se corresponder com ela. Carlota reclama das saídas misteriosas de Dom João. Joaquim pensa em Anna. Piatã recobra a consciência e se envergonha de seu estado. Thomas afirma a Sebastião que saqueará muitas vilas a caminho de Cisplatina. Tibiriçá adverte Joaquim que sua missão com os índios poderá afastá-lo de Anna. Germana encontra Quinzinho. Wolfgang fica fascinado com Diara. Joaquim se transforma em Tinga na aldeia. Anna ouve Ferdinando e Letícia contarem para Leopoldina sobre a volta de Piatã e corre para encontrar o irmão, que se recusa a falar com ela. Wolfgang e Diara se amam. Pedro intercepta Anna, que avisa a Leopoldina que irá se mudar. Jacira acredita que conquistará Joaquim. Joaquim se junta aos guerreiros indígenas. Leopoldina lê o diário de Anna e descobre porque ela quer sair de casa.

Sábado, 8 de abril

Anna conta sobre os assédios que sofreu de Dom Pedro e Leopoldina fica arrasada. Joaquim treina com os índios. Piatã decide procurar um emprego. Elvira batiza Quinzinho. Carlota reclama de continuar no Brasil. Leopoldina questiona Pedro sobre Anna e exige que o marido se retrate com sua professora. Os índios prestam atenção ao plano de Joaquim. Pedro decide publicar um livro com as histórias de Anna. Há uma passagem de quatro anos. Joaquim lidera uma grande fila de índios na caminhada para o Rio de Janeiro. Pedro comemora o nascimento de seu segundo filho. Avilez entrega a Dom João uma carta com a ordem para ele retornar a Portugal. Anna termina seu livro. Dom João passa o comando do Brasil para Dom Pedro. Thomas volta para o Rio de Janeiro e pensa em se casar com Anna. Dom João faz sua última saída misteriosa e pede que Chalaça não releve o seu segredo. Pedro afirma que destituirá Thomas de seu cargo na corte. Avilez comemora com Thomas, disfarçadamente, a volta de Dom João para Portugal. Piatã não consegue se aproximar de Anna. Pedro se surpreende ao saber que terá que seguir as ordens da Corte Portuguesa.

Foto: Divulgação / Divulgação

Segunda, 3 de abril

Eva fica atordoada ao ver Nanda na casa de Gordo. Haroldo pede a Marisa que não conte a Gilda sobre a gravidez. Marisa pede dinheiro a Haroldo. Nanda diz a Eva que Gordo foi agressivo com ela. Lorena e Alex roubam a bolsa de uma senhora. Eva diz a Bianca que terá que terminar o relacionamento com Gordo. Lázaro avisa a Nina e Miro que a imagem dos dois está prejudicada e recomenda que a dupla se afaste por um tempo. Yasmin vê uma foto de Léo com a suposta namorada de Zac e descobre que o irmão armou para ela terminar com o rapaz. Júlia comenta com Daniel que Lorena deve estar com Alex. Yasmin e Zac se reconciliam. Gordo não entende o motivo de Eva terminar o relacionamento com ele. Gui deduz que Lázaro o enganou e roubou sua música.

Terça, 4 de abril

Zac fica chocado ao saber por Gui que Lázaro roubou sua música. Gordo sofre por Eva não lhe dar explicações claras sobre o término do relacionamento. Gui comenta com Diana que não tem certeza se Léo está envolvido no roubo da música. Syl avisa a Nanda que Eva terminou com Gordo. Lorena aceita a proposta de Mário. Eva diz a Bianca que não pode contar o que Gordo fez, por ser segredo de sua paciente. Diana diz a Gordo que não desistirá de Gui. Yasmin avisa a Néia e Léo que decidiu ficar com Zac e ameaça sair de casa se o irmão e a mãe fizerem algo contra seu namoro. Gui pede a Bianca que o ajude a encontrar o contato de Carlos Barbosa. JF dá um carro de presente a Luizão. Gui encontra uma pasta de documentos de Carlos Barbosa na casa de Lázaro e a fotografa. Lázaro flagra Gui em sua casa.

Quarta, 5 de abril

Gui inventa uma desculpa para justificar sua presença na casa de Lázaro. Daniel avisa a Gui que pedirá a um amigo detetive para encontrar Carlos Barbosa. Luizão comenta com Nicolau que Haroldo tem muitas dívidas. Mário diz para Lorena tomar cuidado. Nelson aconselha Gui a não contar a Júlia que dormiu com Diana. Nicolau deposita dinheiro na conta de Haroldo para que ele salde suas dívidas. Betão ameaça Néia e exige que a mãe de Léo lhe ajude a arrumar um emprego. Júlia pergunta a Gui se ele dormiu com Diana.

Quinta, 6 de abril

Júlia termina seu relacionamento com Gui. Nicolau inicia o tratamento de quimioterapia. Vanessa comenta com Diana que acredita que Gui e Júlia irão se separar de vez. Júlia afirma para Edith que quer esquecer Gui. Romildo supõe que Alex e Lorena tenham fugidos juntos. Yasmin estranha o fato de Néia ter conseguido um emprego para Betão. Nina avisa a Lázaro que ela e Miro passarão um tempo em sua fazenda. Marisa anuncia que está grávida, sem revelar de quem. Gui enfrenta Diana por ela ter contado a Júlia que eles dormiram juntos. Nelson nega o pedido de aumento salarial de Amanda. Léo sonha com Manu. Gordo comenta com Nanda que Eva terminou com ele sem dar explicação. Daniel informa a Júlia que a polícia ainda não tem nenhuma pista de Lorena e Alex. Lorena e Alex planejam assaltar uma joalheria.

Sexta, 7 de abril

Gui conta a Daniel que Júlia não falou direito com ele. Ramon avisa a Lázaro que Diana está sozinha em um restaurante. Lorena recebe a caderneta de contatos de seu ex-chefe, enviada por Mário. Daniel avisa a Gui que o detetive encontrou Carlos Barbosa. Bianca simula uma reunião com Lázaro para trazer Carlos Barbosa até a cidade. Léo não aceita a proposta de Manu de modernizar suas músicas. Yasmin se oferece para trabalhar na churrascaria. Nanda arma e consegue ir com Gordo ao cinema. Bianca esconde o celular de Lázaro. Gui beija Júlia e afirma que a ama. Lorena e Alex ficam assustados ao saber pela TV que Mário foi encontrado morto. Carlos se surpreende ao ver Gui no escritório de Lázaro.

Sábado, 8 de abril

Gui consegue gravar a confissão de Carlos Barbosa, que assume ter ajudado Lázaro no roubo de sua música. Lázaro desconfia de que alguém esteve em seu escritório. Gui comenta com Zac que quer desmascarar Lázaro em grande estilo. Gordo insiste para Eva explicar o motivo de seu afastamento. Luizão elogia o trabalho de Yasmin na churrascaria. Nicolau se oferece para pagar o conserto de um cano estourado no salão de Gilda. Joana conta a Nicolau que Caio não está bem e que irá para São Paulo para fazer um tratamento mais forte. Yasmin fica surpresa ao ver que a banda 4.4 está no show de Léo. Gui invade o palco e interrompe a apresentação de Léo.

Foto: Reprodução

Segunda, 3 de abril

Eugênio avisa a esposa que viajará para o Acre com Ruy. Joyce orienta a sessão de fotos de Ivana. Eurico pede que Silvana pare de jogar. Joyce exibe Ivana no shopping. Ruy cai no rio durante a travessia de barco e Eugênio se desespera. Zeca tenta ajudar Ruy, mas acaba sendo levado com ele pela correnteza. Bibi reclama da ausência de Caio. Eugênio e Abel procuram por Ruy e Zeca. Caio vê Bibi beijar Rubinho e decide deixar o Brasil. Eurico é avisado do acidente com o sobrinho e pede para Silvana falar com Joyce. Ruy e Zeca são resgatados e instruídos por um índio a tomar cuidado com o que vem das águas. Há uma passagem de tempo. Ruy, já adulto, e ao lado de Cibele, relembra a história de seu afogamento. Dantas comemora com Eugênio a união dos filhos. Joyce questiona Silvana sobre ela ter sido vista em uma mesa de pôquer. Eugênio anuncia que abandonará a empresa e Eurico fica furioso. Aurora lamenta o casamento de Bibi com Rubinho. Ruy vai com Eugênio ao Pará. Joyce critica Ivana. Ao chegar de viagem, Zeca é recebido com festa pelos moradores de Parazinho e vai atrás de Ritinha. Ruy e Zeca se encantam ao ver Ritinha nadando com os botos.

Terça, 4 de abril



Ruy pergunta sobre Ritinha. Ritinha não consegue convencer Zeca a entrar no rio com ela. Abel não gosta quando o filho diz que se casará com Ritinha. Cibele avisa a Ruy que comprará uma cobertura para eles morarem após o casamento. Eurico afirma que Dantas quer se aproveitar da inexperiência de Ruy na empresa. Silvana sai para jogar pôquer. Ivana conta que vai entrar para o time de vôlei e se entristece com o desprezo de Joyce. Abel se desentende com Edinalva. Ritinha percebe o olhar de Ruy e o provoca. Ruy leva Ritinha para passear e descobre que Zeca é caminhoneiro. Bibi fica encantada com o romantismo de Rubinho. Heleninha comenta com Joyce que seu irmão Caio voltará ao Brasil. Ruy contrata os serviços de Zeca. Abel comenta que gostaria de encontrar o índio que salvou a vida de seu filho. Bibi recebe uma carta de despejo. Ritinha pede para ir com Zeca para o Rio de Janeiro. Ruy vê Ritinha se despedir de Zeca.

Quarta, 5 de abril

Ritinha fica furiosa por Zeca não querer levá-la para o Rio de Janeiro. Nazaré afirma a Abel que convencerá o sobrinho a ficar em Niterói. Joyce pede para conversar com Simone sobre Ivana. Cibele leva um fora de Abigail quando fala sobre dieta. Ruy comenta com Zeca sobre seu casamento. Joyce questiona Simone sobre Ivana. Eurico exige que Junqueira não aceite o pedido de Dantas para que Cibele trabalhe na assessoria da presidência da empresa. Cirilo pega Caio no aeroporto. Bibi tenta conseguir dinheiro para pagar seu aluguel atrasado. Zeca vê Ritinha escondida em sua carroceria e a leva de volta para casa. Ruy tenta agarrar Ritinha, que entra no rio e é protegida pelos botos. Aurora entrega a Bibi um anel que a filha ganhou de Caio quando ainda estavam juntos. Ivana pede para ter uma conversa séria com Eugênio. Ritinha procura Ruy em sua pousada.

Quinta, 6 de abril

Ruy tenta ficar com Ritinha. Ivana pede para morar sozinha. Joyce discute com Eugênio. Zeca conversa com Nazaré sobre Ritinha. Ritinha diz a Marilda que irá para o Rio de Janeiro com Ruy. Silvana indica uma arquiteta para ajudar Eugênio com o projeto de seu escritório. Cirilo marca uma viagem com Caio. Aurora discute com Rubinho. Bibi e Caio se veem na rua. Bibi é assaltada no ônibus e acaba sofrendo um acidente. Eugênio fica feliz com o trabalho de Irene. Silvana avisa a Eurico que irá demorar para voltar para casa. Caio flagra Silvana em uma mesa de pôquer. Ritinha prepara um banho de ervas. Zeca chega ao Rio de Janeiro e leva Nazaré em casa. Ritinha não encontra Ruy no local marcado e decide ir atrás dele em Belém, acreditando que o encontrará antes dele embarcar para o Rio. Zeca se desespera ao saber da fuga da noiva. Ritinha chega a Belém.

Sexta, 7 de abril

Em ação como policial, Jeiza desafia Zeca, que fica furioso. Janete e Gislene falam mal de Ritinha na cidade. Edinalva tenta descobrir com Marilda informações sobre o paradeiro de sua filha. Ritinha não consegue encontrar Ruy e decide voltar para casa. Jeiza libera Zeca. Ruy volta para o escritório e Cibele se anima. Francineide convence Ritinha a passar a noite em Belém. Nazaré mente para que Zeca não volte ao Pará. Caio aparece na casa de Silvana e ela se desespera. Bibi discute com Aurora. Zeca descobre que Jeiza é filha da amiga de Nazaré e se incomoda. Abel conta para o filho o que aconteceu com Ritinha. Ritinha consulta uma rezadeira. Zeca decide terminar seu noivado e permanecer no Rio de Janeiro. Caio encontra Heleninha e conhece o sobrinho Yuri. Bibi é despejada de casa. Marilda conta que Zeca não voltará para o Pará e Ritinha decide ficar em Belém.

Sábado, 8 de abril

Francineide leva Ritinha até seu trabalho. Caio afirma a Junqueira que não quer voltar a trabalhar com comércio. Bibi dorme em um bar com Rubinho. Zeca se impressiona com Jeiza lutando. Ritinha pede para Francineide mentir para Edinalva sobre seu paradeiro. Jeiza não acredita que Zeca não tenha visto sua luta. Zeca afirma a Abel que não quer mais saber de Ritinha. Jeiza repreende Cândida por ter reatado com o namorado. Ivana se interessa por Cláudio. Eurico confidencia a Silvana que Dantas viu Eugênio almoçando com uma mulher. Ivana desiste de sair com Cláudio e Joyce se irrita. Heleninha reclama das fantasias de Yuri. Bibi tenta recuperar sua matrícula na faculdade. Silvana questiona Joyce sobre seu casamento com Eugênio e decide procurar Irene. Caio e Bibi se veem na faculdade. Zeca vê Ritinha trabalhando em um aquário, vestida como uma sereia.