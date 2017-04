Museu de Arte de Santa Maria reabre exposição coletiva de 59 obras

Portas abertas 05/04/2017 | 10h46 Atualizada em

Um dos espaços dedicados à arte mais importantes da Cidade Cultura, finalmente, reabriu as portas para o público. Ontem à noite, ocorreu a reinauguração do Museu de Arte de Santa Maria (Masm), marcada pela vernissage da exposição Gravurando no Tempo.

A mostra conta com obras de artistas visuais locais e de todo o Brasil. A área principal de exposições do Masm estava fechada desde outubro de 2015, quando teve parte de sua estrutura danificada em função de um temporal. Agora, o museu renasce com a estrutura revitalizada e recuperada.



– Há males que vem para o bem – resume o diretor do museu, Márcio Flores.



Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Márcio recebeu a equipe do Diário ontem à tarde, antes da reinauguração. Segundo ele, além de melhorias no telhado, no forro e na estrutura elétrica, o novo piso em porcelanato ajuda a compor o novo salão de exposição do Masm. Segundo ele, agora, o museu está de acordo com as normas previstas pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).

– O salão está perfeito para receber as obras. É um local em cores neutras, com piso e painéis brancos. Qualquer obra que for exposta aqui terá condições de ser apreciada sem interferência – explica.

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

A expectativa da direção é que, já a partir deste mês, o fluxo de visitantes se iguale ou supere o da época em que o local foi forçado a fechar as portas. Em média, cada exposição recebia mil visitantes.



O maior número de interessados eram estudantes de diferentes escolas e universidades. Além da exposição, outras atrações estavam previstas na programação de reabertura, ontem. Entre elas, um recital de piano com Tânia Bomachar; a performance FeridaCalo, do grupo do Laboratório Investigativo de Criações Contemporâneas em Dança da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); e a apresentação de projeto colaborativo para áreas urbanas, executado pelo Laboratório de Urbanismo da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra).

Gravurando no Tempo

A mostra Gravurando no Tempo é composta por 59 peças de 40 artistas, que fazem parte do acervo do Masm. Segundo Márcio, o objetivo é traçar um panorama das artes visuais por meio da gravura, técnica que produz imagens obtidas por meio da impressão a partir de uma matriz artesanal.



Assim, a exposição foi dividida em três momentos: Os Precursores, Os Idealistas e Os Contemporâneos, criando uma linha cronológica de resgate da gravura nas últimas décadas. Os trabalhos em exposição foram produzidos em técnicas tradicionais e modernas, como xilogravura, litogravura, gravuras digitais e infogravuras.



Homenagem a Jeanine Viero

A principal Sala de Exposições do Masm recebeu o nome de Jeanine Viero, em homenagem à artista plástica, falecida em 2016. Segundo Márcio Flores, ela foi uma grande incentivadora das artes visuais no município.



– Jeanine foi a primeira presidente da Associação dos Artistas Plásticos de Santa Maria e, uma das principais responsáveis pela existência do Masm – ressalta Márcio.



Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Serviço

O quê – Exposição Gravurando no Tempo – Acervo do Museu de Arte de Santa Maria

Quando – Até 28 de abril. Visitação de segunda a sexta-feira, das 9h ao meio-dia e das 13h às 16h

Onde – Masm (Avenida Presidente Vargas, 1.400)



Integram a mostra

Os Precursores – Danúbio Gonçalves, Francisco Stockinger, Iberê Camargo, Vasco Prado e Zoravia Betiolz

Os Idealistas – Airton Corrêa, Alfonso Benetti, Arlete Santa Rosa, Carlos Alberto Mayer, Denise Sanches, Edir Bisognin, Guilherme de Farias, Helga Corrêa, Henrique Fuhro, João Luiz Roth, José Francisco Maringuele, Leo Dexheimer, Lusa Rosângela Aquistapasse, Maria Bonomi, Maria Heloisa Morgado, Marina Veiga, Mario Rohnelt, Martha Silla, Miriam Tolpolar, Nelson Elwanger, Silvestre Peciar Basiaco, Suzana Gruber, Paulo Cheida Sans, Plinio Bernhaardt, Vani Foletto, Vera Chaves, Wagner Dottoz

Os Contemporâneos – Aracy Colvero, Cristina Rios Leme, Gustavo Freitas Dias, Kelly Julia, Marcos Souto, Simone Rosa, Simone Witt e Sonia Tomazzi