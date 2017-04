Dois grupos de Santa Maria disputam vaga em reality tradicionalista

Tradição em votação 04/04/2017 | 11h17 Atualizada em

Dois grupos de Santa Maria estão entre os 20 pré-selecionados para participar do Desafio Farroupilha, o reality de danças tradicionais gaúchas exibido pela RBS TV. O CTG Bento Gonçalves e o DT Querência da Medianeira estão disputando o voto popular com os outros 18 CTGS do Rio Grande do Sul, no site do programa no G1. Os oito mais votados (adultos e juvenis) serão escolhidos para participar do reality. A votação vai até o dia 9 de abril.

Desde o início do ano, peões e prendas de diversos grupos tradicionalistas do Estado invadiram as redes sociais usando hashtags para tentar participar do programa.

Foto: Isadora Neumann / Agência RBS

De acordo com uma das instrutoras do CTG Bento Gonçalves, Elisiane Kirchhof, para chamar a atenção da produção do programa, o grupo fez uma campanha postando fotos e vídeos. No fim do ano passado, a invernada artística levou ao Enart o tema ¿Enxergar com o coração¿. O grupo contou com a participação especial de dois dançarinos cegos no palco do festival de dança realizado em Santa Cruz do Sul. O fato comoveu a plateia e deu o que falar. Eles aproveitaram a empatia do público com o tema para se inscrever no programa.

DT Querência da Medianeira também disputa uma vaga no reality Foto: Divulgação

O DT Medianeira também apostou em fotos e vídeos na pré-seleção. Agora, a campanha é para ganhar votos. Para isso, diariamente o grupo publica os pedidos em redes sociais. Conforme o dançarino Richer Silveira, que faz parte da invernada adulta, os vídeos postados na pré-seleção foram gravados no DT e na Basílica da Medianeira.



Confira os 20 grupos selecionados:

GTC 20 de Setembro, Xangri-Lá

DTG Amigos da Tradição, Camaquã

CTG Bento Gonçalves, Santa Maria

DTG Camboatá, Novo Hamburgo

CTG Campeiros do Sul, Alvorada

GDF Chão Batido, Ijuí

CTG Darci Fagundes, Guaíba

CFTG Farroupilha, Alegrete

Piquete Nativista Giruá, Giruá

CTG Herança Paternal, Dom Pedrito

GAN Lagoa Vermelha, Lagoa Vermelha

DTG Lenço Branco, Santana do Livramento

DT Querência da Medianeira, Santa Maria

CTG Querência do Imbé, Imbé

CTG Pelego Branco, Taquari

CTG Pialo da Saudade, Gravataí

CTG Porteira da Querência, Sarandi

PTG Rancho da Amizade, São Gabriel

CTG Reminiscências, Montenegro

CTG Sepé Tiarajú, Santa Rosa

